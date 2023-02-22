Deprem düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayınlandı

Depremden etkilenen kentlerde işten çıkarma yasağı ile kısa çalışma ödeneği uygulamaları başlatıldı. Karar Resmi Gazetede yayınlandı.

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OHAL kapsamında deprem bölgelerinde çalışma ve sosyal güvenlik alanına ilişkin alınan tedbirlere dair kararname Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararnameyle depremden etkilenen ve OHAL kapsamında bulunan kentlerdeki çalışanlar, kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek. Başvuru yapan işverenler, işyerlerinin ağır ya da orta hasarlı olduğunu belgelemeleri durumunda, ''uygunluk tespiti'' beklenmeksizin ödenekten faydalanacak.

Kısa çalışma veya işsizlik ödeneğinden yararlanmayan ve işsiz kalanlar için de OHAL süresini aşmamak kaydıyla İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeme yapılacak. Günlük 133,44 lira destek verilecek. Bu kişiler Genel Sağlık Sigortası kapsamında sayılacak.

Kararnameyle OHAL bölgelerinde pandemi döneminde olduğu gibi işten çıkarma yasaklandı. İşten çıkarma yasağı, İş Kanunu'ndaki “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamak”, “işyerinin kapanması” gibi sebepleri kapsamayacak.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavta ilişkin sürelerle ilgili düzenlemeler de yapıldı. Buna göre, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, uyuşmazlıkların çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler OHAL süresince uzatıldı.

# deprem # Resmi Gazete

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