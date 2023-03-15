Deprem konut satışlarını vurdu: 2021'den beri en düşük seviyede

Türkiye genelinde konut satışları şubatta deprem etkisiyle yüzde 18 azaldı, 80 bin 31 oldu. Mayıs 2021’den beri en düşük seviyeye indi. Bir önceki ay satılan konut sayısı 97 bin 708’di.



Konut satışlarında İstanbul 14 bin 980 konut satışı ile en yüksek paya sahip olurken, ikinci sırayı 8 bin 235 konut satışı ile Ankara, ve 5 bin 31 konut satışı ile İzmir izledi. En az konut ise Hakkari'de satıldı.



Kredili satışlarda yüzde 12,7 düşüş görüldü. İpotekli konut satışları yüzde 12,7 azalarak 17 bin 357 oldu.

İlk el konut satışları yüzde 18,8 azaldı, 23 bin 476 oldu. İkinci elde ise yüzde 17,7 azalma görüldü, 56 bin 555 konut satıldı.



Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 27 azaldı, 3 bin 350 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,2 olarak açıklandı.



Yabancıya en çok konut Antalya'dan satıldı, bin 261 konut satışı yapıldı. En fazla konutu ise Rus vatandaşları aldı, bin 183 konut satışı yapıldı. Rusya'yı sırasıyla İran, Irak ve Ukrayna izledi.

YABANCIYA KONUT SATIŞI:

1- RUSYA: bin 183 konut

2- İRAN: 446 konut

3- IRAK: 173 konut

4- UKRAYNA: 142 konut