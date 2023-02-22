Deprem taşınma yardımı başvurusu nereden yapılır?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TAŞINMA YARDIMI AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan taşınma yardımı ile ilgili olarak, "Devletimiz personeliyle kurumlarıyla aracı gereciyle tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır. Tüm bu çalışmalar için öncelikle 100 milyar liralık bir kaynak tahsis ettik.

AFAD acil yardım ödeneğinden, oturduğu binalar yıkılmış, ağır veya orta hasat görmüş vatandaşlarımıza hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Yine bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız" ifadelerini kullandı.