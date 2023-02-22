Deprem taşınma yardımı başvurusu nereden yapılır?
Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan deprem felaketinin ardından çok fazla can ve mal kaybına neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgeyi ziyaretinde hane başına 15 bin TL taşınma yardımı yapılmasını planladıklarını açıkladı. Peki, Deprem taşınma yardımı başvurusu nerden yapılır?
Son yüz yılın en büyük felaketi olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yüz binlerce kişi evsiz kaldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 42 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken, 448 bin 18 kişi bölgeden tahliye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgeyi ziyaretinde hane başına 15 bin TL taşınma yardımı yapılmasını planladıklarını kaydetmişti. Açıklamanın ardından "Deprem taşınma yardımı başvurusu nereden yapılacak?" araştırmaları başladı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TAŞINMA YARDIMI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan taşınma yardımı ile ilgili olarak, "Devletimiz personeliyle kurumlarıyla aracı gereciyle tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır. Tüm bu çalışmalar için öncelikle 100 milyar liralık bir kaynak tahsis ettik.
AFAD acil yardım ödeneğinden, oturduğu binalar yıkılmış, ağır veya orta hasat görmüş vatandaşlarımıza hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Yine bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız" ifadelerini kullandı.
TAŞINMA YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?
Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 15 bin TL taşınma yardımı yapılacaktır.
DEPREM TAŞINMA YARDIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada taşınma ve kira yardımı talepleri olan afetzedelerin e-devlet üzerinden başvurabileceklerini kaydetti. Konunun detaylarının ileriki günlerde açıklanması bekleniyor.