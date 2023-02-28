Depremde yakınını kaybedenlere 100 bin TL: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afşin'de çadır kenti ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemelerinin ardından açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere 15 bin lira taşınma yardımlarının bugün yapılmaya başlandığını belirtti. Erdoğan ayrıca depremde yakını ölenlere 100 bin TL yardım yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: