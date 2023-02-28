Depremde yakınını kaybedenlere 100 bin TL: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afşin'de yaptığı konuşmada yakınını kaybeden vatandaşlara 100 bin TL yardım yapılacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afşin'de çadır kenti ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemelerinin ardından açıklamalar yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere 15 bin lira taşınma yardımlarının bugün yapılmaya başlandığını belirtti. Erdoğan ayrıca depremde yakını ölenlere 100 bin TL yardım yapılacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
- Vatandaşlarımızın maddi külfetlerini hafifletecek adımlar atıyoruz. Afetzedeler için 15 bin lira kira yardımını da bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz. Acil ihtiyaçlar için 100 bin lira veriyoruz. Felaketten etkilenen vatandaşlara 10 bin TL destek veriyoruz.