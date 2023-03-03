Depremzedelere özel faizsiz kredi paketleri açıklandı: Hangi bankalar deprem kredisi veriyor?

TÜRKİYE İŞ BANKASI BORÇLARI SİLİYOR

İş Bankası Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kredi ve kredi kartı ödemelerini 6 ay ertelediğini açıkladı.

Bunun yanı sıra İş Bankası, depremde vefat eden müşterilerinin bütün bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dâhil olmak üzere silecek.