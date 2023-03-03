Depremzedelere özel faizsiz kredi paketleri açıklandı: Hangi bankalar deprem kredisi veriyor?

Faizsiz, deprem kredisi paketleri duyuruldu! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat, TEB, İş Bankası deprem kredi paketlerini açıkladı. Peki: “Depremzedeye özel kredi nedir? Depremzede kredi başvurusu nasıl yapılır? Faizsiz deprem kredisi nasıl çekilir? Hangi bankalar deprem kredisi veriyor?”

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Depremzedelere özel faizsiz kredi paketleri açıklandı: Hangi bankalar deprem kredisi veriyor? - Resim: 1 1 7

ZİRAAT BANKASI DEPREM KREDİSİ

Ziraat Bankası, depremden zarar gören müşterilerine kredi desteği vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada;

"Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilere ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5 bin TL nakit avans tanımlandı.

Depremzedelere özel faizsiz kredi paketleri açıklandı: Hangi bankalar deprem kredisi veriyor? - Resim: 2 2 7

VAKIFBANK DEPREM KREDİSİ

Vakıfbank, depremden zarar gören kişilere 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli kredi desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Depremzedelere özel faizsiz kredi paketleri açıklandı: Hangi bankalar deprem kredisi veriyor? - Resim: 3 3 7

HALKBANK DEPREM KREDİSİ

Halkbank depremden zarar görmüş bireysel müşterilere 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerine 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar banka kredi destek paketleri oluşturdu.

Depremzedelere özel faizsiz kredi paketleri açıklandı: Hangi bankalar deprem kredisi veriyor? - Resim: 4 4 7

TÜRKİYE İŞ BANKASI BORÇLARI SİLİYOR

İş Bankası Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kredi ve kredi kartı ödemelerini 6 ay ertelediğini açıkladı.

Bunun yanı sıra İş Bankası, depremde vefat eden müşterilerinin bütün bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dâhil olmak üzere silecek.