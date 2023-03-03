Depremzedelere özel faizsiz kredi paketleri açıklandı: Hangi bankalar deprem kredisi veriyor?
Faizsiz, deprem kredisi paketleri duyuruldu! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat, TEB, İş Bankası deprem kredi paketlerini açıkladı. Peki: “Depremzedeye özel kredi nedir? Depremzede kredi başvurusu nasıl yapılır? Faizsiz deprem kredisi nasıl çekilir? Hangi bankalar deprem kredisi veriyor?”
ZİRAAT BANKASI DEPREM KREDİSİ
Ziraat Bankası, depremden zarar gören müşterilerine kredi desteği vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada;
"Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilere ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5 bin TL nakit avans tanımlandı.
VAKIFBANK DEPREM KREDİSİ
Vakıfbank, depremden zarar gören kişilere 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli kredi desteği sağlayacaklarını açıkladı.
HALKBANK DEPREM KREDİSİ
Halkbank depremden zarar görmüş bireysel müşterilere 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerine 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar banka kredi destek paketleri oluşturdu.
TÜRKİYE İŞ BANKASI BORÇLARI SİLİYOR
İş Bankası Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kredi ve kredi kartı ödemelerini 6 ay ertelediğini açıkladı.
Bunun yanı sıra İş Bankası, depremde vefat eden müşterilerinin bütün bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dâhil olmak üzere silecek.