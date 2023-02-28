Depremzedeye taşınma yardımı ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımızın maddi külfetlerini hafifletecek adımlar atıyoruz. Afetzedeler için 15 bin lira taşınma yardımını da bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde açıklamalarda bulundu.

"DEPREM SONRASINDA YARALARIN HIZLA SARILDIĞINI GÖRÜYORUZ"

İlk günden itibaren sizlerin yanınızdayız. Afşin'de de deprem sonrasında yaraların hızla sarıldığını görüyoruz. İhtiyaç duyulan çadırlar dağıtıldı, ikinci etaptayız. Konteynerlarıda süratle yerleştirerek çadırlardan konteynere geçilecek. Gıda temini, içme suyu, elektrik gibi konularda bir sıkıntı kalmadı.

AFETZEDELER İÇİN 15 BİN LİRA TAŞINMA YARDIMI ÖDEMELERİNE BUGÜN BAŞLANIYOR

Vatandaşlarımızın maddi külfetlerini hafifletecek adımlar atıyoruz. Afetzedeler için 15 bin lira taşınma yardımını da bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz. Acil ihtiyaçlar için 100 bin lira veriyoruz. Felaketten etkilenen vatandaşlara 10 bin lira destek veriyoruz.

"DEVLET OLARAK BUGÜNE KADAR HİÇBİR VATANDAŞI ÇARESİZ BIRAKMADIK, BIRAKMAYIZ"

1 yıl içinde konutlarımızı tamamlayarak sizleri inşallah konutlara geçireceğiz. İnancımız ve irademiz kuvvetli. Başka yerlerde nasıl bu işleri başardıysak, bütün deprem, sel afetlerinde nasıl başardıysak bu 11 ilde de bunu başaracağız. Devlet olarak bugüne kadar hiçbir vatandaşı çaresiz bırakmadık, yine bırakmayız.