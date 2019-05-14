Ege İhracatçı Birlikleri, deri mühendisliği bölümünü seçecek öğrencilere cazip imkanlar sunuyor. Burs ve iş garantisi sunan Birlik, sektörü canlandırmayı hedefliyor

Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölümünü seçecek öğrencilere burs ve iş garantisi sağlayacak. Amaç, bu bölümü tercih edecek kaliteli öğrenci sayısını arttırmak.



Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, sektördeki eleman eksiğine dikkat çekti.



Türkiye'de deri mühendisliği eğitimini veren tek fakülte, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi.... Deri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Behzat Oral Bitlisli, öğrencilerin bölüme olan ilgisizliğinin nedenlerini anlattı.



Deri sektöründe ihracat her geçen yıl düşüyor. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, son durumu ele aldı.



Birlik, kaliteli personel sayısını arttırarak sektörü canlandırmayı hedefliyor.



HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA



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