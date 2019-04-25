Deutsche Bank ile Commerz Bank arasında birleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Deutsche Bank ile Commerzbank arasında birleşme görüşmelerine son verildi

Deutsche Bank ile Commerz Bank arasında birleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı bildirildi.



Deutsche Bank ile Commerzbank arasında birleşme görüşmelerine son verildiği ifade edildi.



Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank ve Commerzbank birleşmek üzere görüşmeler gerçekleştiriyordu.



Deutsche Bank çalışanları arasında yapılan bir ankete göre ise, çalışanların yüzde 69’unun iki bankanın birleşmesini istemediği ortaya çıkmıştı.



Deutsche Bank Denetleme Kurulu Başkanı Paul Achleitner, iki bankanın birleşmesiyle ilgili Deutsche Bank Yönetim Kurulu Başkanı Christian Sewing için hazırladığı raporda geçtiğimiz yıl satın alınan Postbank’ın Deutsche Bank’a uyumunun henüz gerçekleşmediğini, öncelikle bu iki bankanın uyumunun sağlanması gerektiğini ifade etmişti.



ulusal.com.tr