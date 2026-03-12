Deutsche Bank’tan 3 senaryo: Hürmüz Boğazı petrol fiyatını nasıl etkileyecek?

Böyle bir gelişmede Brent petrolün fiyatının 130 ila 150 dolar aralığına fırlayabileceği uyarısı yapılıyor. Rapor, bu senaryonun küresel enerji sistemine tarihindeki en ağır darbelerden birini vuracağını ve dünya ekonomisini ciddi bir resesyon riskiyle yüz yüze bırakacağını vurguluyor.