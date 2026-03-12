Deutsche Bank’tan 3 senaryo: Hürmüz Boğazı petrol fiyatını nasıl etkileyecek?
Deutsche Bank, Orta Doğu'daki çatışmaların küresel piyasalara etkisini değerlendirdiği yeni raporunda, Hürmüz Boğazı'nın durumuna göre şekillenen üç farklı petrol senaryosunu yayımladı.
Deutsche Bank tarafından dün yayımlanan raporda, Orta Doğu bölgesindeki çatışmaların petrol piyasalarında yaratabileceği olası etkiler üç ayrı senaryo üzerinden incelendi.
Değerlendirmeye göre, küresel enerji fiyatlarının gelecekteki rotasını belirleyecek en temel unsur Hürmüz Boğazı'nın akıbeti olacak.
Matriks haberin aktardığı verilere göre, boğazdaki kapanma süreleri fiyat dalgalanmalarının ana belirleyicisi konumunda bulunuyor.
BİRİNCİ SENARYO: HÜRMÜZ AÇILIRSA FİYATLAR 70 DOLARA İNECEK
Raporun ilk senaryosu, bölgedeki çatışmaların kısa süre içinde sonlanması ve Hürmüz Boğazı'nın tekrar deniz trafiğine açılması ihtimaline dayanıyor.
Bu durumda Brent ham petrolünün varil fiyatının ilk etapta yaklaşık 80 dolar seviyelerine ineceği, ardından 70 dolara kadar gerileyeceği tahmin ediliyor
Söz konusu gelişme, piyasaların hızla normalleşme sürecine gireceğine ve küresel arz endişelerinin büyük oranda ortadan kalkacağına işaret ediyor.
İKİNCİ SENARYO: BELİRSİZLİK SÜRERSE BRENT 80-100 DOLAR BANDINA YERLEŞECEK
İkinci senaryoda, boğazın durumunun belirsizliğini koruması ele alınıyor. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) nisan ayında arz artırımına gitmesine rağmen Brent petrolün 80 ile 100 dolar bandında seyredeceği öngörülüyor.
Pazara sunulacak ek arzın fiyatlardaki yukarı yönlü baskıyı bir miktar sınırlayacağı, ancak bu baskıyı tamamen bertaraf etmeye yetmeyeceği belirtiliyor.
ÜÇÜNCÜ SENARYO: TAM KAPANMA DURUMUNDA PETROL 150 DOLARI GÖREBİLİR
En olumsuz ihtimali barındıran üçüncü senaryo, Hürmüz Boğazı'nın zor kullanılarak kalıcı şekilde kapatılması durumunu inceliyor.
Böyle bir gelişmede Brent petrolün fiyatının 130 ila 150 dolar aralığına fırlayabileceği uyarısı yapılıyor. Rapor, bu senaryonun küresel enerji sistemine tarihindeki en ağır darbelerden birini vuracağını ve dünya ekonomisini ciddi bir resesyon riskiyle yüz yüze bırakacağını vurguluyor.
Deutsche Bank, enerji piyasalarının yanı sıra değerli metallere ilişkin beklentilerini de paylaştı.
Kurumun analizine göre, altının 2026 yılı sonu ons hedefi 6.000 dolar olarak belirlendi. Raporda ayrıca, altın fiyatlarının 2026 yılı genelinde ortalama 5.500 dolar, 2027 yılı boyunca ise ortalama 6.200 dolar seviyelerinde seyredeceği öngörüldü.