Deutsche Bank'tan Türkiye raporu

Yabancı bankalar Türkiye ekonomisiyle ilgili peş peşe analizler yayınlıyor. Son olarak Deutsche Bank, enflasyonun yüzde 42 seviyesine gerileceğini ancak ekonominin daralacağı tahmininde bulundu. Hükümetin yıl sonu büyüme tahmini yüzde 3,5 iken banka yüzde 3 büyüme öngördü.

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Deutsche Bank'tan Türkiye raporu
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Türkiye ekonomisinin yavaşlama sürecine girdiği tespitinde bulunuldu. Deutsche Bank, Türkiye ekonomisinden 2024'te yüzde 3 büyüme beklerken, enflasyonun yüzde 42 seviyesine gerilemesini öngördü.

Bu düşüş, son beş yıldaki ortalama yüzde 5'lik büyüme oranının oldukça altında kalarak, iç talepteki daralmaya bağlı olarak gerçekleşecek.

Ancak, özellikle hizmetler sektöründeki fiyat katılığı, enflasyonun daha hızlı düşüşünü engelliyor. 2025 yılında ise enflasyonun yüzde 23 seviyelerine kadar gerilemesi öngörülüyor.

Öte yandan hükümet ise yıl sonu büyüme tahminini yüzde 3,5 olarak açıklamıştı.

Hazırlanan son raporda Merkez Bankası'nın sıkı para duruşuna da dikkat çekilerek, 2024 sonunda dolar/TL kurunun 36 seviyesine, 2025'te ise 44'e ulaşacağı tahmin edildi.

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