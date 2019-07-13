Dev AVM'de mağazalar teker teker kapanıyor

Açılışını 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı İstanbul Eyüpsultan’da bulunan Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi’nde birçok işletme ekonomik kriz sebebiyle kepenk kapattı. Müşteri yokluğundan dolayı kepenk kapatma kararı alan işletme sahibi Semih Yağyapan, “Kazandığımız para kira ve faturaları ödemeye yetmiyor. Yaklaşık 250 bin liralık birikimimiz yok oldu” dedi. Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmadı

İstanbul Eyüpsultan'a bağlı Alibeyköy'de bulunan Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı.



Bunun üzerine AVM idaresi işletmeleri tutabilmek için kira indirimi yoluna gitti. Bazı işletmeler kira indirimine rağmen yaşadıkları ekonomik kayıp sebebiyle kepenk kapatma kararı aldı. Temmuz ayında ise alışveriş merkezinin kira indiriminden vazgeçmesi üzerine birçok işletme daha kapatma kararı aldı.



"250 BİN TL ZARAR ETTİK"



Konu ile ilgili Sözcü gazetesinin görüştüğü işletmeci Semih Yağyapan, son dönemde zarara uğradığını belirterek, “Biz alışveriş merkezi ile birlikte işletmemizi açtık. İşletmemizin dekorasyonu ve tesisatını kendimiz yaptırdık. Çok masraf yaptık. Mevcut şartlar sebebiyle alışveriş merkezi bize yönelik kira indirimine gitti. Biz de şartlar belki düzelir ümidiyle bir süre devam etmek istedik. Ama son dönemde alışveriş merkezi yönetimi kira indiriminden vazgeçince iyice zarar etmiş oluyoruz. Zaten 250 bin lira zarar ettik” ifadelerini kullandı.



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