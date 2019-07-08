Dev banka 18 bin kişiyi işten çıkarmaya başladı

Küresel finansal krizin ardından en büyük yeniden yapılanmalardan birini başlatan Alman yatırım bankası Deutsche Bank 18,000 kişiyi işten çıkarma kararı alırken, Asya'daki bazı birimlerini kapatmaya başladı. İşten çıkarmalar bugün Asya-Pasifik birimlerinden başladı, ancak sayı olarak işten çıkarmaların büyük bölümü Avrupa ve ABD'de yapılacak

Deutsche Bank dün yaptığı açıklamada 7.4 milyar euro maliyeti olacak yeniden yapılanma planı kapsamında yatırım bankacılığı faaliyetlerinin çapını daraltacağını açıkladı.



Banka yeniden yapılanma kapsamında küresel hisse senedi piyasaları birimini kapatacak. Kuvvetli birimlerinden olan sabit getirili menkul kıymetler biriminin ise faaliyetlerinin kapsamını daraltacak.



İşten çıkarmalar bugün Asya-Pasifik birimlerinden başladı, ancak sayı olarak işten çıkarmaların büyük bölümü Avrupa ve ABD’de yapılacak.



Banka, daha önce basında 20 bin çalışanını işten çıkaracağı yönünde haberleri doğrulayarak, 2022’ye kadar 18 bin kişinin işine son verileceğini, bu sayının 91 bin 500’den 74 bin çalışana düşürülmesinin hedeflendiğini bildirmişti.



Alman bankası 2022'ye kadar yeniden yapılandırmanın ve çalışanlara ödenecek kıdem tazminatının 7,4 milyar avroya mal olmasını beklerken, gelecek yıl hissedarlarına temettü ödemesi yapmayacağını da bildirmişti.



Bankadan yapılan açıklamada, yeniden yapılandırma ile yatırım bankacılığı biriminin daraltılması ve karlılığın artırılmasının hedeflendiği, 2022’ye kadar maliyetlerin 6 milyar ile 17 milyar avro arasında aşağı çekilmesine çalışılacağı da ifade edilmişti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, bankanın uzun bir aradan sonra görülen en temel dönüşümünü açıkladıklarını belirterek, "Bu, Deutsche Bank için bir yeniden başlama. Müşterilerimizin etrafındaki bankayı yeniden odaklarken, köklerimize ve bir zamanlar bizi dünyanın önde gelen bankalarından biri haline getiren şeylere dönüyoruz. Gerçek potansiyelimizi ortaya çıkarmak için gerekeni yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.



ulusal.com.tr