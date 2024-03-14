Dev bankadan kritik altın tahmini: "Piyasa aşırı heyecanlı"

JPMorgan, ABD'nin önde gelen bankacılık kuruluşu, altın fiyatlarına dair güncel tahminini paylaştı. Banka, piyasanın aşırı hızlı hareket ettiğini belirterek, 2,500 dolar seviyesini öngördü.

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Dev bankadan kritik altın tahmini: "Piyasa aşırı heyecanlı" - Resim: 1

ABD'li bankacılık devi JPMorgan, ons altın fiyatı için 2.500 dolar öngörüsünde bulundu.

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Dev bankadan kritik altın tahmini: "Piyasa aşırı heyecanlı" - Resim: 2

JPMorgan'ın Küresel Emtia Araştırma Başkanı Natasha Kaneva, altının 2.195 dolara ulaşmasının ardından "2.500 doların bir olasılık olduğuna inanıyoruz. Çünkü piyasa aşırı heyecanlanma eğiliminde” dedi.

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Dev bankadan kritik altın tahmini: "Piyasa aşırı heyecanlı" - Resim: 3

Kaneva, bu fiyat hedefine ulaşmak için "Enflasyonda ve istihdam rakamlarında ılımlılığın devam ettiğine ve Fed'in gerçekten kesintiye yaptığına dair teyitlere ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

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Dev bankadan kritik altın tahmini: "Piyasa aşırı heyecanlı" - Resim: 4

Fed'in para politikasında gevşemeye gitmesi ile birlikte altının cazibesinin artması bekleniyor. Piyasalar, Fed'in haziran ayında ilk faiz indirimine gideceğini öngörüyor.

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