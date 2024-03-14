Dev bankadan kritik altın tahmini: "Piyasa aşırı heyecanlı"
JPMorgan, ABD'nin önde gelen bankacılık kuruluşu, altın fiyatlarına dair güncel tahminini paylaştı. Banka, piyasanın aşırı hızlı hareket ettiğini belirterek, 2,500 dolar seviyesini öngördü.
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ABD'li bankacılık devi JPMorgan, ons altın fiyatı için 2.500 dolar öngörüsünde bulundu.
JPMorgan'ın Küresel Emtia Araştırma Başkanı Natasha Kaneva, altının 2.195 dolara ulaşmasının ardından "2.500 doların bir olasılık olduğuna inanıyoruz. Çünkü piyasa aşırı heyecanlanma eğiliminde” dedi.
Kaneva, bu fiyat hedefine ulaşmak için "Enflasyonda ve istihdam rakamlarında ılımlılığın devam ettiğine ve Fed'in gerçekten kesintiye yaptığına dair teyitlere ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.
Fed'in para politikasında gevşemeye gitmesi ile birlikte altının cazibesinin artması bekleniyor. Piyasalar, Fed'in haziran ayında ilk faiz indirimine gideceğini öngörüyor.