Dev bankalar hedeflerini duyurdu: Altın rekor kırmaya devam edecek mi?
2025'in ardından 2026'ya da rekorla başlayan altın piyasasında ibre yukarı döndü. Gram ve ons altın tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, dünyanın önde gelen finans kuruluşları yatırımcıların merakla beklediği yeni fiyat hedeflerini duyurdu
2025 yılı boyunca sergilediği performansla rekor üstüne rekor kıran altın, 2026 yılına da hızlı bir giriş yaptı.
Piyasaların yakından takip ettiği gram altın 7 bin 127 liraya, ons altın ise 5 bin 111 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.
KAPALIÇARŞI ALEV ALEV
Saat 10.45 itibarıyla spot piyasada altının gramı 7 bin 105 liradan işlem görüyor. Ancak fiziki altın talebinin merkezi Kapalıçarşı'da gram altının satış fiyatı 7 bin 356 lira seviyesinde.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, altındaki sert yükseliş nedeniyle spot piyasa ile serbest piyasa arasındaki makas 250 liraya ulaşmış durumda. Ons altın ise şu sıralar 5 bin 94 dolar seviyesinde dengeleniyor.
MORGAN STANLEY HEDEFİ YÜKSELTTİ: İŞTE O RAKAM
Milyonlarca yatırımcı "Bu fiyatlardan altın alınır mı?" sorusuna yanıt ararken, ABD'li dev banka Morgan Stanley ve Fransız Societe Generale altın için hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti.
Morgan Stanley, altın için yaptığı yeni değerlendirmede iyimser senaryosunu güncelledi. Banka, 2026’nın ikinci yarısı için ons başına hedef fiyatını 5 bin 700 dolar olarak belirledi.
Kurum, bu görünümün arkasında süregelen jeopolitik belirsizlikler, borsa yatırım fonlarına (ETF) artan girişler ve merkez bankalarının güçlü alımlarının bulunduğunu vurguladı.
Ayrıca güçlü ETF talebinin, birkaç yıldır devam eden arz açıklarının ardından sınırlı stokları da tükettiği ifade edildi.
FRANSIZ DEVİNDEN RADİKAL TAHMİN
Fransız Societe Generale ise yıl sonu ons altın tahmininde büyük bir revizyon yaparak hedefini bin dolar yükseltti.
Dev banka, tahminini 5 bin dolardan 6 bin dolara çıkardı. Analistler, devam eden siyasi çalkantıların piyasaları etkilemeye devam etmesi durumunda tahminlerin düşük kalabileceği konusunda da uyardı.