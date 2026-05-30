Dev bankalar resmen uyardı! Gümüş alanlar için büyük risk kapıda

Tarihi zirvelerinin ardından dengelenmeye çalışan gümüş piyasasında ons gümüş 75,60 doların altına inerken, iç piyasada gram gümüş 110 lira civarından işlem görüyor.

Piyasadaki bu kritik bekleme süreci devam ederken; dünyanın en büyük yatırım bankalarından UBS, HSBC ve Macquarie, gümüş yatırımcılarını yüksek oynaklık ve aşırı değerleme riskine karşı peş peşe uyardı. 2025 yılında yaklaşık yüzde 140 değer kazanarak tüm dikkatleri üzerine çeken gümüş için küresel devler mevcut fiyat seviyelerinin sürdürülebilirliği konusunda ciddi soru işaretleri taşıyor.

İşte dev bankaların gümüş piyasasını sarsan o analizleri ve gerekçeleri:

1. UBS: "Yüksek Fiyat Sanayi Talebini Vurabilir"

Gümüşün sadece bir değerli metal değil, aynı zamanda çok güçlü bir endüstriyel hammadde olduğunu hatırlatan UBS analistleri, tehlikeye şu sözlerle dikkat çekti:

Mevcut yüksek fiyatlar özellikle küresel teknoloji ve güneş enerjisi sektörlerinde ciddi maliyet baskısı oluşturmaya başladı.

Bu maliyet artışı, ilerleyen dönemde sanayi talebini zayıflatabilir ve gümüş fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı yaratabilir.

2. HSBC: "Altın Yükselse Bile Gümüş Aynı Performansı Gösteremez"

Gümüşün yükseliş potansiyelinin oldukça sınırlı bir banda sıkıştığını savunan HSBC kurmayları, ezber bozan bir kıyaslama paylaştı:

Ons ve gram altın fiyatları küresel jeopolitik risklerle yükselmeyi sürdürse bile, gümüş önümüzdeki dönemde altına aynı performansla eşlik edemeyebilir. Altın-gümüş rasyosundaki dengeler yatırımcı aleyhine değişebilir.

3. Macquarie: "Fed Baskısı Kapıda"

Macquarie analistleri ise makroekonomik veriler ve merkez bankalarının adımları üzerinden bir risk tablosu çizdi:

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonist baskılar nedeniyle önümüzdeki süreçte daha sıkı bir para politikasına yönelebileceği belirtildi. Faizlerin yüksek kalma sinyali, gümüş başta olmak üzere tüm değerli metaller üzerinde yeni bir satış baskısı oluşturabilir.

Ocak Ayındaki %30'luk Sert Düşüş Hatırlatıldı

Finans uzmanları, gümüşün volatilitesine (oynaklığına) dikkat çekerken yakın geçmişteki sert hareketleri anımsatıyor. Hatırlanacağı üzere, yılın ilk haftalarında ons başına 120 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini gören gümüş, ocak ayının sonlarında yaşanan panik ve sert kâr satışlarıyla birlikte kısa sürede yaklaşık yüzde 30 değer kaybetmişti. Analistler, mevcut yatay görünümün fırtına öncesi sessizlik olabileceği konusunda yatırımcıyı stop-loss (zarar kes) seviyelerine uymaya davet ediyor.