Dev faiz! Bankaya atan asgari ücretten fazla kazanacak
Mayıs ayının ortalarına doğru, bankaların faiz oranları olukça arttı.. 400 bin TL'lik bir mevduatın 32 günlük vade sonunda kazandıracağı miktar, faiz oranlarına göre 17.841 TL ile 18.814 TL arasında değişiyor. Hangi bankayı tercih etmelisiniz?
Ekonomik kriz halkın sırtına vergi ve zam olarak geri dönüyor. Birikimlerini korumak isteyen vatandaşlar parasını enflasyona karşı korumaya çalışıyor.
Bankaların faiz oranı artmasıyla vatandaşlar, faiz getirilerini merak ediyor.
400 bin TL'nin 32 günlük vade getirisi yaklaşık 17.841 ile 18.814 TL arasında değişiyor.
FAİZLER NE KADAR?
Bankaların 12 Mayıs tarihindeki güncel vadeli mevduat faizi oranları dikkate alınarak gerçekleşen hesaplamalara göre 400.000 TL'nin 32 günlük vade süresi sonunda sağlayacağı getiriler şöyle: