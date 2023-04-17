Dev firma Eczacıbaşı yüzde 171 temettü açıkladı

Brüt nakit kar payı olan 199.500.000 TL tutarı ile, brüt %190 ve net %171 oranında temettü ödemesi yapılacak.

Kar payı dağıtımına 27 Nisan 2023 tarihinde başlanacak.

• Türk Ticaret Kanunu’nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, yasal kayıtlarındaki mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı, sermayenin %20’lik sınırına ulaştığı için, 2022 yılı için genel kanuni yedek akçe ayrılmaması,

• 01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin 1.486.894.074 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından Şirketin çıkarılmış sermayesinin %190’na tekabül eden 199.500.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,

• 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %190, tam mükellef gerçek kişi ortaklar ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklara vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda kar payı ödenmesi,

• VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre oluşan 247.713.711 TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından yasal yükümlülükler ile dağıtılması öngörülen kar payı düşüldükten sonra kalan 21.505.411 TL’nin “olağanüstü yedekler” hesabına aktarılması,

Temettü dağıtımına 27 Nisan 2023 tarihinde başlanılması,

kararlarının Genel Kurulda oy çokluğu ile onaylandığı açıklaması geldi.