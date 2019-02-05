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Dev havayolu Germania iflas etti! Şirketten açıklama

Alman Germania havayolu tarafından şirketin iflas ettiği açıklandı. Yapılan açıklamada, tüm operasyonların durdurulduğu ifade edildi. Şirketin CEO'su yaptığı açıklamada, "Maalesef, kısa vadeli bir likidite ihtiyacını karşılamak için finansman çabalarımızı başarıyla sonuçlayamadık. Sonuç olarak, iflas başvurusunda bulunmaktan başka seçeneğimiz olmadığına çok üzüldük" dedi

Dev havayolu Germania iflas etti! Şirketten açıklama

Alman Germania havayolu, iflas ettiklerini ve tüm operasyonlarını durdurduklarını açıkladı.

Açıklamada, dün Berlin bölge mahkemesine iflas başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

Öte yandan Germania çalışanlarına bu kararın tebliğ edildiği vurgulandı.

CEO'DAN AÇIKLAMA

Germania CEO'su Karsten Balke de konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Maalesef, kısa vadeli bir likidite ihtiyacını karşılamak için finansman çabalarımızı başarıyla sonuçlayamadık. Sonuç olarak, iflas başvurusunda bulunmaktan başka seçeneğimiz olmadığına çok üzüldük. Elbette, bu adımın çalışanlarımız üzerindeki etkisine özellikle üzülüyoruz. Güvenilir ve istikrarlı uçuş operasyonları için her zaman elimizden gelenin en iyisini yaptılar - hatta arkamızda kalan gergin haftalarda bile. Hepinize şahsen ve tüm kalbimle teşekkür ederim. Germania uçuşlarını planlandığı gibi yapamayan yolcular, özür dilerim."

ulusal.com.tr

Etiketler; #almanya #germania #iflas
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