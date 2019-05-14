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Dev havayolu şirketi çok sayıda personeli işten çıkaracak

Fransa'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air France'ın 465 çalışanın işine son vereceği ve iç hatlarda yüzde 15 küçüleceği belirtildi

Dev havayolu şirketi çok sayıda personeli işten çıkaracak

Air France, rakiplerinin agresif fiyatlandırmaları ve yüksek hızlı trenin rekabetinden iç hat kapasitesini yüzde 15 küçülteceğini açıkladı.

Airport Haber'in haberine göre, Air France'ın bu adımıyla birlikte 465 çalışanın işini kaybedeceği belirtilirken, şirketin iç hatlarda 'aşırı istihdam'dan şikayet ettiği öğrenildi.

717 MİLYON EURO ZARAR

Air France tarafından yapılan açıklamada, şirketin geçtiğimiz yıl iç hat uçuşlarındaki zararının 189 milyon Euro'ya ulaştığı ifade edildi. Şirketin  2013 yılından bu yana iç hatlardan toplam 717 milyon Euro zarara uğradığı belirtildi.

Air France'ın iç hat kapasitesini kademeli olarak yüzde 15 düşüreceği ve bunun da 465 kişinin işine mal olacağı ifade edildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #air france
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