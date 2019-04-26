banner1005
Meteorolojiden uyarı
Meteorolojiden uyarı
AA'nın ofisinin olduğu bina vuruldu! İşte o anlar
AA'nın ofisinin olduğu bina vuruldu! İşte o anlar
Gerginlik tırmanıyor: İsrail, Gazze'ye saldırdı
Gerginlik tırmanıyor: İsrail, Gazze'ye saldırdı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Dev şirket Filli Boya satıldı

Japon Nippon, Filli Boya markasını da barındıran Betek Boya ve iştirak hisselerini satın alıyor. Taraflar arasında devir sözleşmesi imzalandı

Dev şirket Filli Boya satıldı

Filli Boya markasını da barındıran dekoratif boya ve yalıtım sistemleri şirketi Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin Japonya merkezli Nippon Paint Holdings'e devir sözleşmesi imzalandı.

İşlemin finansal danışmanlığını yürüten Ünlü&Co'dan yapılan yazılı açıklamada, devir işleminin Rekabet Kurumu ve ilgili ön koşulların gerçekleşmesiyle tamamlanacağı belirtildi.

Betek A.Ş.’den yapılan açıklamada, "Ülkemizde sektörünün öncüsü konumundaki Betek A.Ş., Asya ve Japonya'nın lider markası, dünyanın 4. büyük boya üreticisi Nippon Paint Co. ile hisse devri anlaşmasını imzalamıştır." denildi.

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre 1988 yılında kurulan Betek Boya Kimya'nın Türkiye'de Kayseri ve Gebze'de üretim tesisleri bulunuyor. Şirket Mısır'da da boya üreterek buradan çok sayıda ülkeye ihracat yapıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #nippon #filli boya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.