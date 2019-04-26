Japon Nippon, Filli Boya markasını da barındıran Betek Boya ve iştirak hisselerini satın alıyor. Taraflar arasında devir sözleşmesi imzalandı

Filli Boya markasını da barındıran dekoratif boya ve yalıtım sistemleri şirketi Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin Japonya merkezli Nippon Paint Holdings'e devir sözleşmesi imzalandı.



İşlemin finansal danışmanlığını yürüten Ünlü&Co'dan yapılan yazılı açıklamada, devir işleminin Rekabet Kurumu ve ilgili ön koşulların gerçekleşmesiyle tamamlanacağı belirtildi.



Betek A.Ş.’den yapılan açıklamada, "Ülkemizde sektörünün öncüsü konumundaki Betek A.Ş., Asya ve Japonya'nın lider markası, dünyanın 4. büyük boya üreticisi Nippon Paint Co. ile hisse devri anlaşmasını imzalamıştır." denildi.



İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre 1988 yılında kurulan Betek Boya Kimya'nın Türkiye'de Kayseri ve Gebze'de üretim tesisleri bulunuyor. Şirket Mısır'da da boya üreterek buradan çok sayıda ülkeye ihracat yapıyor.



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