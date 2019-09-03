2014 Mayıs ayında İstanbul’da açtığı ilk şirketi ile Türkiye’ye adım atan Hanwha, önce ihale ile aldığı YEKA projesindeki paylarını Kalyon Grubu’na sattı, ardından sahibi olduğu 18 farklı şirketini devretmeye karar verdi

Dünyanın en büyük enerji şirketleri arasında gösterilen Güney Koreli Hanwha, 5 yıl önce aldığı Türkiye’deki yatırım sürecini sona erdiriyor. 2014 Mayıs ayında önce İstanbul’da açtığı ilk şirketi ile Türkiye’ye adım atan Hanwha, önce ihale ile aldığı YEKA projesindeki paylarını Kalyon Grubu’na sattı, ardından sahibi olduğu 18 farklı şirketini devretmeye karar verdi.



Dünya gazetesinin haberine göre, Hanwha, Aceka Turizm, Altaylar Altyapı ve Malzeme, Bilgidar İletişim, Buselik Enerji Sanayi, Dimetoka Enerji, Efl ak Enerji Sanayi, Greenland Altyapı ve Malzeme, Hazar Altyapı, Hersek Enerji, İsfahan Enerji, Kanije Enerji, Kartal Altyapı ve Malzeme, Kent Altyapı, Lisola Elektrik Üretim, Onan Enerji Üretim, Segah Enerji, Turaneli Enerji ve Yama Enerji adlı şirketlerinin tamamını devrediyor. Hanwha’nın yüzde 100 hissesine sahip olduğu bu 18 şirketin neredeyse tamamı güneş enerjisi alanında çalışıyor. Güney Koreli dev, 18 şirketin hepsini Adıyamanlı iki aileye satacak. Adıyamanlı Güçlü ve Turanlı aileleri ile masaya oturan Koreli Hanwha anlaşırsa, Türkiye’den çekilmek için önemli bir adım atacak.



Bu şirketlerin neredeyse önemli kısmı 50 bin TL sermayeye sahip. Ancak Aceka Turizm’in sermayesi 4.9 milyon, Bilgidar İletişim gibi firmaların sermayesi ise yaklaşık 3 milyon lira civarında.



ulusal.com.tr