Devler listede: 2026’da potansiyeli en yüksek Borsa İstanbul hisseleri
Borsa İstanbul’da 27 aracı kurum ve bankanın hedef fiyatları incelendi. Gelecek 12 ayda en yüksek getiri potansiyeline sahip hisseler belirlendi. İşte yatırımcıların yakından takip ettiği o liste.
En yüksek getiri potansiyeli Karel’de
Gelecek 12 ay için en az 2 hedef fiyat tahmini alan 84 hisse içinde Karel zirvede yer aldı.
Hedef fiyat ortalaması: 17,75 TL
Getiri potansiyeli: Yüzde 108,09
İkinci sırada Vestel Beyaz Eşya
Analistlerin tahminlerine göre güçlü potansiyeliyle dikkat çekiyor.
Getiri potansiyeli: Yüzde 87,44
Üçüncü sırada Astor Enerji
Enerji yatırımlarıyla uzman raporlarında üst sıralarda yer aldı.
Getiri potansiyeli: Yüzde 87,26
Koton dördüncü sırada
Halka arz sonrası beklentiler güçlü.
Getiri potansiyeli: Yüzde 84,75
Sabancı Holding ilk 5’te
Holding hissesi güçlü değerleme beklentisiyle öne çıkıyor.
Getiri potansiyeli: Yüzde 82,92
5 ve üzeri hedef fiyat tahmini olan 41 hisse özel değerlendirme
Sabancı Holding bu listede zirvede
8 kurumun tahminiyle ilk sırada.
Hedef fiyat ortalaması: 154,57 TL
Getiri potansiyeli: Yüzde 108,09
Galata Wind ikinci sırada
Enerji sektöründe büyüme beklentisi güçlü.
Getiri potansiyeli: Yüzde 78,43
Ülker üçüncü sırada
Tüketim sektörünün güçlü oyuncusu.
Getiri potansiyeli: Yüzde 76,36
THY dördüncü sırada
Taşımacılık sektöründe analist beklentileri pozitif.
Getiri potansiyeli: Yüzde 75,36
Pegasus beşinci sırada
Havacılıkta toparlanma beklentisi etkili.
Getiri potansiyeli: Yüzde 71,74
ForInvestHaber’in, son 3 ay içinde 27 aracı kurum ve banka tarafından yayımlanan araştırma, strateji ve şirket raporlarından derlediği hedef fiyat verileri esas alınmıştır.