Devler listede: 2026’da potansiyeli en yüksek Borsa İstanbul hisseleri

Borsa İstanbul’da 27 aracı kurum ve bankanın hedef fiyatları incelendi. Gelecek 12 ayda en yüksek getiri potansiyeline sahip hisseler belirlendi. İşte yatırımcıların yakından takip ettiği o liste.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:
Devler listede: 2026’da potansiyeli en yüksek Borsa İstanbul hisseleri - Resim: 1

En yüksek getiri potansiyeli Karel’de

Gelecek 12 ay için en az 2 hedef fiyat tahmini alan 84 hisse içinde Karel zirvede yer aldı.

Hedef fiyat ortalaması: 17,75 TL
Getiri potansiyeli: Yüzde 108,09

1 14
Devler listede: 2026’da potansiyeli en yüksek Borsa İstanbul hisseleri - Resim: 2

İkinci sırada Vestel Beyaz Eşya

Analistlerin tahminlerine göre güçlü potansiyeliyle dikkat çekiyor.
Getiri potansiyeli: Yüzde 87,44

2 14
Devler listede: 2026’da potansiyeli en yüksek Borsa İstanbul hisseleri - Resim: 3

Üçüncü sırada Astor Enerji

Enerji yatırımlarıyla uzman raporlarında üst sıralarda yer aldı.
Getiri potansiyeli: Yüzde 87,26

3 14
Devler listede: 2026’da potansiyeli en yüksek Borsa İstanbul hisseleri - Resim: 4

Koton dördüncü sırada

Halka arz sonrası beklentiler güçlü.
Getiri potansiyeli: Yüzde 84,75

4 14
Devler listede: 2026’da potansiyeli en yüksek Borsa İstanbul hisseleri - Resim: 5

Sabancı Holding ilk 5’te

Holding hissesi güçlü değerleme beklentisiyle öne çıkıyor.
Getiri potansiyeli: Yüzde 82,92

5 14
Devler listede: 2026’da potansiyeli en yüksek Borsa İstanbul hisseleri - Resim: 6

5 ve üzeri hedef fiyat tahmini olan 41 hisse özel değerlendirme

6 14
Devler listede: 2026’da potansiyeli en yüksek Borsa İstanbul hisseleri - Resim: 7

Sabancı Holding bu listede zirvede

8 kurumun tahminiyle ilk sırada.
Hedef fiyat ortalaması: 154,57 TL
Getiri potansiyeli: Yüzde 108,09

7 14
Devler listede: 2026’da potansiyeli en yüksek Borsa İstanbul hisseleri - Resim: 8

Galata Wind ikinci sırada

Enerji sektöründe büyüme beklentisi güçlü.
Getiri potansiyeli: Yüzde 78,43

8 14
Devler listede: 2026’da potansiyeli en yüksek Borsa İstanbul hisseleri - Resim: 9

Ülker üçüncü sırada

Tüketim sektörünün güçlü oyuncusu.
Getiri potansiyeli: Yüzde 76,36

9 14
Devler listede: 2026’da potansiyeli en yüksek Borsa İstanbul hisseleri - Resim: 10

THY dördüncü sırada

Taşımacılık sektöründe analist beklentileri pozitif.
Getiri potansiyeli: Yüzde 75,36

10 14
Devler listede: 2026’da potansiyeli en yüksek Borsa İstanbul hisseleri - Resim: 11

Pegasus beşinci sırada

Havacılıkta toparlanma beklentisi etkili.
Getiri potansiyeli: Yüzde 71,74

11 14
Devler listede: 2026’da potansiyeli en yüksek Borsa İstanbul hisseleri - Resim: 12

ForInvestHaber’in, son 3 ay içinde 27 aracı kurum ve banka tarafından yayımlanan araştırma, strateji ve şirket raporlarından derlediği hedef fiyat verileri esas alınmıştır.

12 14
Devler listede: 2026’da potansiyeli en yüksek Borsa İstanbul hisseleri - Resim: 13
13 14
Devler listede: 2026’da potansiyeli en yüksek Borsa İstanbul hisseleri - Resim: 14
14 14
hisse ekonomi borsa