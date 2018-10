Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 34 ildeki 63 çocuk destek merkezinde bin 667 çocuğun bakım ve rehabilitasyon desteği aldığını bildirdi.

Korunma ve bakım altındaki gençlerin meslek edindirilerek istihdama kazandırılması amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü, Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Anadolu İletişim ve Eğitim Derneği iş birliğince düzenlenen "Mesleğim Var Geleceğim Var" programının sertifika töreni, ATO Congresium'da düzenlendi.



Bakan Selçuk, törende yaptığı konuşmada, projenin kız çocuklarının geleceğine katkı sunması dolayısıyla önem taşıdığını belirterek, "Bizim için kız çocuklarımız söz konusu olduğunda akan sular durur. Çünkü onları kendi evlatlarımız olarak gördük. Sevgili kızlarımıza baktıkça geleceğe dair umutlarım daha da artıyor. Onların başarıya odaklanmış bakışları, kararlılıkları her şeyi anlatmaya yetiyor." dedi.



Geleceğin Türkiyesinin gençlerle birlikte inşa edileceğini anlatan Selçuk, gençlerin yüreğinde taşıdığı umutların milletin istikbali olacağını belirtti.



Bakan Selçuk, insanlığın bugün yaşadığı acıların gelecekte de yaşanmamasının eğitim, kültür ve nitelikli mesleklerle sağlanacağını, bunun için her gün yeni projeler üreterek, yeni düzenlemeleri hayata geçirdiklerini bildirdi.



Özel politika gerektiren gruplar olarak nitelendirilen çocuk ve gençlere yönelik projelere önem verdiklerini vurgulayan Selçuk, çocuk hakları alanında yürütülenlerin yanı sıra Sosyal ve Ekonomik Destek (SED), "Okul Destek Projesi", "Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri Hizmeti" gibi projeleri de hayata geçirdiklerini aktardı.



"63 Çocuk Destek Merkezinde bin 667 çocuk destek alıyor"



"Sosyal Medya Çalışma Grubu" kapsamında "Çocukların İnternetin Risklerinden Korunması Projesi", "0-6 Yaş Aralığındaki Çocuklar İçin Uygun İçerikli Kitap Listeleri Oluşturulması Projesi" gibi sayısız koruyucu ve önleyici hizmetleri gündemlerine aldıklarını kaydeden Bakan Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çocuk destek merkezlerimiz vasıtasıyla ekonomik ve sosyal yaşamın dışında kalmış, şiddet ya da istismar mağduru çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. Bugün 34 ilimizdeki 63 çocuk destek merkezimizde bin 667 çocuğumuz bakım ve rehabilitasyon desteği alıyor. Sağladığımız bu imkanların yanında gerek kamu gerekse sosyal paydaşlarımızın destekleriyle çeşitli projeler yürütüyor, çocuklarımıza destek sağlayabileceğimiz tüm konularda kapsamlı bir vizyon ortaya koyuyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın bu tür toplumsal meselelerde inisiyatif alması sosyal hizmet modellerimizin amacına ulaşmasında büyük katkı sağlayacaktır."



"Mesleğim Var Geleceğim Var" projesiyle çocuk destek merkezlerinde kalan kız çocuklarının sosyal entegrasyonu ve istihdamının sağlandığını vurgulayan Selçuk, iş ve mesleki eğitimin yanı sıra kişisel gelişim ve sosyal yaşama katılımı destekleyen konularda verilen eğitimlerle çocukların kendilerini daha fazla özgüvende hissedeceklerini anlattı.



Selçuk, "Çocuk Destek Merkezi’nden 18 yaşını doldurarak ayrılan 3 gencimiz ise bir yıllık süpervizörlük desteği garantisi ile işe yerleştirildi. İşe yerleştirilen gençlerimizin iş hayatına uyumunu kolaylaştırıcı destekler ve ihtiyaç duydukları rehberlik sayesinde gençlerimiz geleceğe daha özgüvenli daha başarılı bakacaklar." ifadesini kullandı.







"Güçlü toplumlar, güçlü bireylerden oluşur"



AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de insana yapılan yatırımın, öncelikli ve ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Fiziki yatırımlar yapılır başına bir şey gelirse tekrar yapılır, imar edilir. İnsana yapılan yatırım, topluma yapılan yatırımdır, geleceğimize yapılan yatırımdır." dedi.



Şahin, "Bir meslek sahibi olmak, hayatta karşılaşacağımız zorlukları aşmak için olmazsa olmaz bir unsurdur. Büyüklerimiz de bunu, altın bir bilezik olarak tasvir ediyorlar. Güçlü toplumlar, güçlü bireylerden oluşur." diye konuştu.



ATO Başkanı Gürsel Baran da ekonomik ve sosyal yaşamın dışında kalan çocukları, gelecekten umutlu bireyler haline getirmenin, tüm toplumun görevi olduğunu vurgulayarak, "Eğitimden öğretimden mahrum kalan çocuklarımızın hayatına dokunmak, onları meslek sahibi birer birey haline getirmek sadece çocuğa değil tüm topluma fayda sağlayacaktır." ifadesini kullandı.



"40 öğrenci 10 ay eğitim aldı"



Anadolu İletişim ve Eğitim Derneği Başkanı Hülya Kartal, gençleri düşünen ve üreten bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Mesleğim var Geleceğim Var" projesinin de bu amaçla ortaya çıktığını aktardı.



Proje kapsamında gençlerin kuaförlük, güzellik uzmanlığı, hayata hazırlık, tıbbi sekreterlik, yönetici sekreterliği, mesleki danışmanlık ve drama alanlarında eğitim aldıklarını anlatan Kartal, "40 öğrencimize eğitim verdik. Eğitimlerimiz 10 ay sürdü ve 22 öğrencimiz sertifika almaya hak kazandı." dedi.



"Hepimizin endişeleri vardı, hepimiz üstesinden geldik"



Özel bir şirkette işe başlayan R.D, eğitimin ilk günlerinde bazı ön yargıları olduğunu belirterek, "Başarabilecek miyim diye çok endişeleniyordum. Bu süreç içerisinde hem duygusal hem de ruhsal anlamda bize çok destek oldular. Aldığım eğitimler sonunda 3 aydır özel bir şirkette çalışıyorum. Çok mutluyum, bana bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



R.D, koruma altında bulunduğu sürede annesiyle çok vakit geçiremese de manevi desteğini her zaman yanında hissettiğini vurguladı.



Koruma altındaki çocuklardan 17 yaşındaki Z.U. ise tıbbi sekreterlik eğitimi aldığına değinerek, "Eğitimler güzel ve eğlenceli geçti. Ben de ilk başta korkarak başladım ama sonucu güzel oldu. Özel hastanelerde çalışma ihtimalim var. Hepimizin endişeleri vardı. Hepimiz üstesinden geldik, inşallah çalışarak halkımıza yararlı oluruz." dedi.