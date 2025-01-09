Devlet memurlarının 2025 yılı yemek bedelleri belli oldu

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece, devlet memurlarının bu yıla ilişkin yemek bedelleri belirlendi. Memurlardan bu yıl 10,25-41,80 lira, sözleşmeli personelden 12,47-49,97 lira öğle yemeği bedeli tahsil edilecek.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Devlet memurlarının 2025 yılı yemek bedelleri belli oldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle devlet memurlarının bu yıla ilişkin yemek bedelleri de belli oldu. 2025 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlar ile sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar netleşti.

Buna göre, yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak.

15 Ocak 2025'ten 14 Ocak 2026'a kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan günlük 10,25 lira ile 41,80 lira arasında bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 12,47 lira ile 49,97 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.

Bu kapsamda günlük öğle yemeği ücreti;

• 600'e kadar (600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunan memurlardan 10,25 lira,
• 1700'e kadar (1700 dahil) ek göstergelilerden 17,42 lira,
• 2 bin 800'e kadar (2 bin 800 dahil) ek göstergelilerden 21,64 lira,
• 4 bin 200'e kadar (4 bin 200 dahil) ek göstergelilerden 28,04 lira,
• 5 bin 400'e kadar (5 bin 400 dahil) ek göstergelilerden 37,34 lira,
• 5 bin 400'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 41,80 lira olarak tahsil edilecek.

Sözleşmeli personelden aylık brüt sözleşme ücreti;

• 26 bin 480 liraya kadar (bu tutar dahil) olanlardan günlük 12,47 lira,
• 44 bin 700 liraya kadar (44 bin 700 lira dahil) olanlardan günlük 21,64 lira,
• 61 bin 750 liraya kadar (61 bin 750 lira dahil) olanlardan günlük 39,27 lira,
• 61 bin 750 liranın üzerinde olanlardan günlük 49,97 lira yemek bedeli alınacak.​​​​​​​

Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon ünvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek.

Tebliğ, 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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