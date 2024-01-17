Devlet tarafından verilecek faizsiz 150 bin TL'lik kredi onaylandı mı? Faizsiz 150 bin TL'lik kredi kimlere verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, verilecek olan faizsiz 150 bin TL hakkında merak edilenleri açıkladı. Peki, Devlet tarafından verilecek faizsiz 150 bin TL'lik kredi onaylandı mı? Faizsiz 150 bin TL'lik kredi kimlere verilecek?

Devlet tarafından verilecek faizsiz 150 bin TL'lik kredi onaylandı mı? Faizsiz 150 bin TL'lik kredi kimlere verilecek?
Faizsiz 150 bin TL'lik kredi kimlere verilecek?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan faizsiz kredi açıklaması geldi. 150 bin TL olarak verilecek bu destek hakkında konuşan Bakan Göktaş detaylara da yer verdi. 

DEVLET TARAFINDAN FAİZSİZ VERİLECEK 15 BİN TL'LİK KREDİ KİMLER İÇİNDİ?

"Aile ve Gençlik Fonu" adı altında yeni evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesi verilecek. Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ve kanun teklifi yasalaştı.
Programa ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, "Programla başvurusu onaylananlara toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıkları sürüyor" ifadelerini kullandı.

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Kendi işini kurmak isteyen gençlerin girişimlerine ve projelerine destek olacaklarını kaydeden Göktaş, "Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız" ifadesini kullandı.

Aile ve Gençlik Fonu’nda çalışmalar tamamlandı! 150 bin lira kredi desteği sunulacakAile ve Gençlik Fonu’nda çalışmalar tamamlandı! 150 bin lira kredi desteği sunulacakEkonomi
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