Dijital Türk Lirası testleri tamamlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, teknolojik bağımsızlık ve dijital ekonomi odağında kritik açıklamalarda bulundu. Teknoloji üretiminin ulusal bağımsızlığın temel şartı olduğunu belirten Yılmaz, Türkiye’nin küresel teknoloji yarışında "kullanıcı" değil, "yapıcı" rol üstlendiğini ifade etti.

TEKNOLOJİK VE STRATEJİK BAĞIMSIZLIK

Yılmaz, bilginin hızla katlandığı yeni dünya düzeninde yerli üretimin önemine dikkat çekti. Teknoloji üretmeyen toplumların tam bağımsız olamayacağını kaydeden Yılmaz, yapay zekânın üretim ve hizmet süreçlerinde belirleyici bir faktör haline geldiğini belirtti. Verinin ekonomik değer üretimindeki stratejik rolüne vurgu yaparak, Türkiye’nin veri yatırımlarına verdiği önemi paylaştı.

FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE SİBER GÜVENLİK

Dijital Türk Lirası projesinin saha testlerinin tamamlanmasıyla birlikte finansal altyapıda yeni bir döneme girildiğini ifade eden Yılmaz, siber güvenlik protokollerine dair şu bilgileri aktardı:

Siber Güvenlik Kanunu: 2025 yılında yürürlüğe giren kanun ve kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı ile kritik altyapıların koruma çerçevesi güçlendirildi.

Parasal Egemenlik: Dijital Türk Lirası’nın, ulusal paranın dijital dünyadaki güvencesi ve "kalesi" olacağı vurgulandı.

30 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PROJEKSİYONU: HIT-30

Türkiye’nin dijital dönüşüm bütçesine dair verileri paylaşan Yılmaz, teknoloji yatırımlarındaki kararlılığı şu kalemlerle özetledi:

HIT-30 Programı: Yapay zekâ, veri merkezleri ve dijital teknolojiler için 30 milyar dolarlık bütçe ayrıldı.

Veri Merkezleri: 2012’den bu yana teşvik edilen 24 veri merkezi yatırımı ile 40 milyar liralık reel yatırım hacmine ulaşıldı.

Yerli Yapay Zekâ (BİLGE): 550 milyar token ile eğitilen Türkçe büyük dil modeli BİLGE sayesinde dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

SANAYİDE MODEL FABRİKA ETKİSİ

Sanayide verimlilik artışına yönelik çalışmaların meyvelerini verdiğini belirten Yılmaz, model fabrikalarda ek makine yatırımı yapılmaksızın verimlilikte %76’ya varan artış sağlandığını kaydetti. 2030 yılına kadar model fabrika kapasitesinin 500 bine çıkarılması hedeflenerek, üretimin teknolojik standartlarının yükseltilmesi planlanıyor.