İTÜ ARI Teknokent liderliğinde, Türkiye'nin fikirden ürüne dijital süreçlerle yürütülen ilk ve tek kapsamlı dijital üretim merkezi İTÜ MAGNET FAB I TRİDİ'nin açılış kurdelası kesildi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp katıldı.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent liderliğinde, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle, Türkiye'nin fikirden ürüne dijital süreçlerle yürütülen kapsamlı dijital üretim merkezi İTÜ MAGNET FAB I TRİDİ törenle açıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, törende bir konuşma yaptı. Kacır, teknoparkların Türkiye ekonomisi için önemine dikkati çekerek, "Türkiye'de 2001 yılında iki teknoloji geliştirme bölgesi varken bugün 84 teknopark var ve bunların 61’i halihazırda aktif. Şimdiye kadar teknoparklarımızda 4 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirildi. 119 milyar liralık satış gerçekleştirildi. 5 binin üzerinde teknopark firmamızda halihazırda 40 binin üzerinde araştırmacımız çalışıyor" dedi.
MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak son dönemde Ar-Ge ve inovasyon konusundaki çalışmaları Milli Teknoloji Hamlesi başlığıyla çerçevelediklerini belirten Kacır, Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirerek, dünya pazarlarında rekabet üstünlüğü sağlaması için yürütülen çalışmaları yoğunlaştırdıklarını söyledi.
Kacır, şunları kaydetti: "Milli Teknoloji Hamlesi derken neyi kastediyoruz? Temelde bağımsızlığımız için stratejik değer taşıyan, olmazsa olmaz ürünlerin milli ve özgün olarak geliştirilmesi ve üretilmesi ve bunun yanında bizi dünyada ekonomik yarışta öne çıkaracak yüksek katma değerli ürünlerin önceliklendirilerek, kamu tarafından desteklenilerek milli ve özgün üretimlerin gerçekleştirilmesidir.
Milli Teknoloji Hamlesi’nde bu ekosistemin en önemli bileşeni diyebileceğimiz teknoparklar, teknoparklar bünyesindeki kuluçka hızlandırma merkezlerimiz, atölyeler, dijital merkezler çok büyük bir yer tutuyor."
İş fikirlerinin hayata geçmesinde prototip üretimi aşamasının önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Kacır, bu aşamanın ardından seri üretimin ve markalaşmanın geldiğini hatırlattı.