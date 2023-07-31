Dikkat! Borç yapılandırmasında bugün son gün! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren vergi ve borç yapılandırması ödemelerinde bugün son gün.

Borç yapılandırmasına 5 milyon 484 bin mükellef başvurdu.

8 milyon yapılandırma dosyası oluşturuldu. 370 milyar 477 milyon liralık alacak yapılandırıldı.

İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminin bozulmaması için ödemelerin aksatılmaması şart.

Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulamasından veya internet sitesinden de yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankaların şubelerinden veya mobil uygulamalarından da yapılabiliyor.

Yapılandıran borçlar, tercihe göre peşin veya 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.

2022 yılına ait gelir vergisinin ikinci taksit ödeme süresi de bugün dolacak.

Ayrıca, 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme dönemi de yine bugün sona erecek.