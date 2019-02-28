İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84 oldu. Dış ticaret açığı yüzde 72, 5 azaldı. Ekonomistler bu gelişmenin yüksek kur değerlerinden kaynaklandığını ifade ediyor.

Veriler açıklandı. Dış ticaret açığı azaldı. Ancak ekonomide alarm zilleri çalıyor.İthalata bağlı olan üretim yüksek kur sebebiyle düştü, dışalım azaldı. İhraç malları da ucuzlayınca ihracat arttı. Yani verileri üretim değil Türk lirasının değer kaybı belirledi.İstatistikleri TÜİK ile Ticaret Bakanlığı açıkladı. Buna göre, ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 arttı. Türkiye'nin ihracatı, 13 milyar 170 milyon dolara yükseldi.İthalat ise yüzde 27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolara geriledi. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 72,5 azalışla 9 milyar 89 milyon dolardan 2 milyar 503 milyon dolara düştü.İhracatın ithalatı karşılama oranı ise, geçen yıl ocakta yüzde 57,8 iken bu yılın aynı ayında yüzde 84'e çıktı.Ekonomistler uyarıyor, "Kur yükseldiği için ithalat düşüyor" diyor. Sürdürülebilir bir üretim ekonomisine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ekonomist Hakan Topkurulu, "Planlı ekonomiye geçilmeden bu durumdan kurtulamayız." dedi. Topkurulu, "Önlemlerin sadece günü kurtardığını" da sözlarine ekledi.