Dış ticaret açığı martta azaldı, ilk çeyrekte yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, dış ticaret açığı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 7 milyar 303 milyon dolardan 7 milyar 196 milyon dolara geriledi.

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Dış ticaret açığı martta azaldı, ilk çeyrekte yükseldi
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Ocak-mart döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 11 artarak 22 milyar 488 milyon dolara yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde açık 20 milyar 255 milyon dolar seviyesindeydi.

Mart ayında ihracat yüzde 3,4 artışla 23 milyar 415 milyon dolara, ithalat ise yüzde 2,2 artışla 30 milyar 610 milyon dolara ulaştı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda ihracat yüzde 3,3 artarak 20 milyar 824 milyon dolardan 21 milyar 516 milyon dolara yükseldi.

İhracatta ilk sırayı 1 milyar 858 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 507 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 416 milyon dolarla ABD takip etti.

İthalatta ise 4 milyar 6 milyon dolarla Çin ilk sırada yer aldı. Çin’i, 3 milyar 282 milyon dolarla Rusya Federasyonu ve 2 milyar 488 milyon dolarla Almanya izledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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