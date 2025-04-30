Dış ticaret açığı martta azaldı, ilk çeyrekte yükseldi

Ocak-mart döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 11 artarak 22 milyar 488 milyon dolara yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde açık 20 milyar 255 milyon dolar seviyesindeydi.

Mart ayında ihracat yüzde 3,4 artışla 23 milyar 415 milyon dolara, ithalat ise yüzde 2,2 artışla 30 milyar 610 milyon dolara ulaştı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda ihracat yüzde 3,3 artarak 20 milyar 824 milyon dolardan 21 milyar 516 milyon dolara yükseldi.

İhracatta ilk sırayı 1 milyar 858 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 507 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 416 milyon dolarla ABD takip etti.

İthalatta ise 4 milyar 6 milyon dolarla Çin ilk sırada yer aldı. Çin’i, 3 milyar 282 milyon dolarla Rusya Federasyonu ve 2 milyar 488 milyon dolarla Almanya izledi.