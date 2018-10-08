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Dış ticaret beklenti anketi

İthalat Beklenti Endeksi 13 puan azaldı. Ticaret Bakanlığı, yılın dördüncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı. Buna göre hem ithalat hem de ihracat beklenti endekslerinde gerileme mevcut.

Dış ticaret beklenti anketi

Yılın dördüncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçları açıklandı.

Anket sonuçlarına göre yılın dördüncü çeyreğinde ihracat beklentisi üçüncü çeyreğe göre 6,4 puan azaldı.

Yılın üçüncü çeyreğinde 118 olan endeks, dördüncü çeyrekte 111,6 seviyesine geriledi. İhracat beklentisi geçen yılın aynı dönemine göre 12,1 puan düşüş gösterdi.  

İthalat Beklenti Endeksi ise 13 puan azalarak 100,1 seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde 113,1 olan endeks, dördüncü çeyrekte 100,1 seviyesinde gerçekleşti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ithalat beklenti endeksi #dış ticaret beklenti anketi
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