Dışarıda yemek hayal oldu! Kişi başı maliyet 300 lira

Artık dışarıda yemek yeme lüks hale geldi, fahiş fiyatlar her yeri sardı. Maaşlar, kira, su, elektrik derken restoranlarda da haliyle fiyatlar arttı. Restoranlarda maliyetler artınca müşteri sayısı da düştü. Son 6 ayda yüzde 20 müşteri kaybı yaşandı.

Bir restoranda oturup kişi başı yemek yemek, 300 lirayı geçmiş durumda. Bu ekonomik viraj, vatandaşı restorandan uzaklaştırıyor, kimse kolay kolay masaya oturmuyor.

Ortalama fiyatlı bir restorana geldiniz ve bir menü seçmek istediniz. Ana yemek..... çorba... içecek.... ortalama 335 liraya tekabül ediyor.

Ekonomik koşullar vatandaşı evde yemek yapmaya yöneltiyor.