DİSK, asgari ücret talebini duyurdu

DİSK-AR tarafından yapılan araştırmada, sendikanın asgari ücret beklentisine yer verildi. Araştırmada, "Asgari ücret artışında yoksulluk sınırı bir kriter olarak dikkate alınmalı. Hanede iki çalışan olması varsayımıyla, asgari ücret en az yoksulluk sınırının yarısı düzeyinde olmalıdır" ifadelerine yer verildi.

TÜRK-İŞ’in Kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, yoksulluk sınırı 66 bin 976 TL olarak açıklandı. Bu veriye dayanarak, DİSK’in asgari ücret talebi yaklaşık 33 bin 500 TL olarak hesaplandı.

DİSK ayrıca, "Enflasyon tek haneli oranlara inene kadar asgari ücretin yılda birden fazla kez belirlenmesi zorunludur" değerlendirmesinde bulundu. Sendika, asgari ücretin en az kamu işçisinin aldığı ücret ve en düşük memur maaşı baz alınarak hesaplanması gerektiğini de vurguladı.