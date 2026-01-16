Diyanet 500 bin TL çeyiz desteği başvurusu nasıl yapılır? Kimler alabilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde hayata geçirilen “İki İnsan Bir Hayat” projesi kapsamında, evlenecek gençlere yönelik 500 bin TL tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak. Türkiye genelinde 81 ilde uygulanacak destek programının ayrıntıları açıklandı.

Projeye ilişkin bilgileri Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan paylaştı. Açıklamaya göre, destekten yararlanacak çiftler için başvuru şartları ve takvim belirlendi.

DİYANET 500 BİN TL ÇEYİZ YARDIMI KİMLERİ KAPSIYOR?

Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2026-2035 döneminin “Aile ve Nüfus 10 Yılı” ilan edilmesinin ardından hazırlanan proje, yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençleri kapsıyor. Proje kapsamında, ev eşyası başta olmak üzere gençlerin evlilik sürecindeki temel ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

ÇEYİZ YARDIMINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELER?

Projeden faydalanmak isteyen çiftlerin 18-35 yaş aralığında olması gerekiyor. Aylık gelir şartı olarak, çiftlerin toplam gelirinin iki asgari ücretin toplamını geçmemesi isteniyor. Ayrıca destekten yalnızca ilk evliliğini yapacak olan gençler yararlanabilecek.

NİKAH ŞARTI VAR MI, NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

Projeden yararlanmaya hak kazanan çiftlerin, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren nikahlarını müftülüklerde kıydırmaları gerekiyor. Bu şartı sağlayan çiftlere 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak.

ÇEYİZ YARDIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, çeyiz yardımı başvuruları 13-31 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvuruların ardından değerlendirme ve inceleme süreci başlayacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeyiz yardımı almaya hak kazanan çiftlerin açıklanması planlanıyor.

ÇEYİZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Başvurular, Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi internet sitesi üzerinden, belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında istenecek belgelere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Belgelerin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

PROJEYE DAHİL OLAN ÇİFTLER İÇİN BAŞKA ŞARTLAR VAR MI?

Projeye kabul edilen çiftlerin, evlilik öncesi ve sonrası “Evlilik Okulu” kapsamında düzenlenecek seminerlere katılması gerekiyor. Bu eğitimlerle çiftlerin aile hayatına bilinçli şekilde hazırlanmaları ve karşılaşabilecekleri sorunlara karşı donanım kazanmaları amaçlanıyor.

Öte yandan, gençlerin yuva kurmasına destek olmak isteyen hayırseverlerin de Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi internet sitesi üzerinden projeye katkı sağlayabileceği belirtildi.