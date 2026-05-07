Diyanet Çeyiz Desteği Sonuçları Açıklandı mı? TDV 500 Bin TL Evlilik Yardımı Sorgulama Ekranı (tdv.org.tr)
Diyanet 500 bin TL evlilik desteği sonuçları için heyecanlı bekleyişte son viraj! TDV "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında çeyiz yardımı alacak isimler 8 Mayıs'a kadar ilan edilecek. Peki, sonuçlar açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır? İşte 500 bin TL destek sorgulama ekranı ve tüm detaylar!
Diyanet Çeyiz Desteği Sonuçları Açıklandı mı?
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yürütülen ve evlenecek gençlere 500 bin TL’ye kadar destek sunan "İki İnsan Bir Hayat" projesinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Mart ayında tamamlanan başvuruların ardından binlerce genç çift, değerlendirme sürecinin ne zaman noktalanacağını merak ediyor.
TDV İki İnsan Bir Hayat Sonuçları Nereden Sorgulanır?
Diyanet 500 bin TL evlilik desteği başvuru sonuçları, adaylara özel panel üzerinden duyurulacak. Sonuçlarınızı öğrenmek için şu adımları takip edebilirsiniz:
Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi sitesi tdv.org.tr adresine gidin.
Projenin özel portalı olan 2insan1hayat.tdv.org adresine giriş yapın.
Başvuru sırasında oluşturduğunuz üye bilgileri (e-posta ve şifre) ile sisteme giriş yapın.
Kullanıcı panelinizde yer alan "Başvuru Durumu" sekmesinden sonucunuzu kontrol edin.
Vakıf tarafından ilan edilen takvime göre sonuçların 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanması planlanıyor. Bugün (7 Mayıs) itibarıyla sistemde yoğunluk yaşanırken, sonuçların en geç yarın gün sonuna kadar sisteme yüklenmesi bekleniyor.
Diyanet Evlilik Desteği Kimlere Verilecek?
Projeye gösterilen yoğun ilgi nedeniyle değerlendirmeler belirli kriterlere göre yapılıyor. 500 bin TL’lik destek paketinden öncelikli olarak şu grupların yararlanması hedefleniyor:
Yetim veya öksüz olan nişanlı gençler.
Maddi imkansızlıklar nedeniyle düğün hazırlıklarını tamamlayamayan ihtiyaç sahipleri.
Vakfın belirlediği sosyal ve ekonomik şartları sağlayan adaylar.
Başvurusu Kabul Edilenleri Ne Bekliyor?
Sonuçlar açıklandıktan sonra ismi "Asil" listede yer alan adaylar için süreç hızlanacak. Destek almaya hak kazanan çiftlerin şu aşamaları tamamlaması gerekecek:
Evlilik Okulu Seminerleri: Mayıs ayı içerisinde düzenlenecek olan çevrim içi eğitimlere katılım zorunlu tutuluyor.
Belge Onayı: Başvuru sırasında beyan edilen evrakların asıllarının kontrolü ve onay süreci başlayacak.
Destek Teslimi: Eğitimlerini tamamlayan ve belgeleri onaylanan çiftlere çeyiz desteği paketleri ulaştırılacak.