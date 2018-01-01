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Diyanet'ten bir Bitcoin açıklaması daha

Diyanet İşleri Başkanlığı, son dönemlerde yaygınlaşan Bitcoin gibi sanal paraların kullanımının belirsizlik taşıması, aldatma ve aldanmaya yol açması halinde caiz olmadığını açıkladı.

Diyanet'ten bir Bitcoin açıklaması daha

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, ''Dini sorular'' bölümüne gelen bir soruya verdiği fetvada özünde belirsizlik taşıyan, kamuoyunda 'Saadet Zinciri' olarak bilenen uygulamalar gibi, belli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kritopta paraların kullanımına onay vermedi.

Kurul açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

DİJİTAL KRİPTO PARALARIN KULLANIMI CAİZ DEĞİL

''Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir. Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik  içerip içermemesi, bir aldatma) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır. Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital­-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir. Buna göre, özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda 'Saadet zinciri' olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto­ paraların kullanımı caiz değildir.

Etiketler; #diyanet #bitcoin
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