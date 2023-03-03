Diyanete koruma ve temizlik görevlisi olarak 80 kişi alınacak
Diyanet İşleri Bakanlığına koruma ve temizlik görevlisi alımları gerçekleştirilecek. Bu ilana göre toplam 80 kişinin alımı yapılacak. Bu iş için taşımanız gereken şartlar ise oldukça basit. İş arayan kişilerin dikkatine bakanlık bünyesinde çalışmak isteyenler için iş ilanı açıldı.
Diyanet İşleri Bakanlığı bünyesine toplam 80 kişi alınacak. Bu kişilerden biri olmak için ise elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar belli oldu. İşte Diyanet bünyesine yapılacak olan personel alımı hakkında merak edilen her şey haberimizde sizlerle…
DİYANET İŞLERİNE ALINACAK PERSONEL KADROSU
Diyanet İşleri Bakanlığı 80 kişilik bir personel alımı gerçekleştirecek. Bu personel adaylarından istenilen şartlar ise oldukça basit. En az lise mezunu kadın ve erkek personeller alınacak. Alımı yapılacak kadro ise belli oldu. Diyanet İşlerine alınacak olan kişilerin kadro dağılımı şu şekildedir;
• 20 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak bu alımda 4 kadın 16 erkek personel alınacak.
• 48 Temizlik Görevlisi alımında 6 kadın ve 47 erkek personel olacak.
• 6 Bulaşıkçı alımının tamamı için erkek personel alınacak.
• 1 erkek Sıhhi Tesisatçı alımı
• 2 erkek garson alımı
• 2 Bahçe Bakım Elemanı da erkek personel olacak şekilde alınacak.
• 1 erkek marangoz alımı yapılacak.
PERSONEL ALIM ŞARTLARI
Diyanet İşlerine yapılacak olan 80 kişilik alım için adaylar lise ve ön lisans mezunları arasından yapılacak. Aynı zamanda bu adayların KPSS sınavından lise için P94, ön lisans mezunları için ise P93 puan türünden en az 50 puan ve üstü olmak gerekecek. Aynı zamanda alınacak olan sözleşmeli personellerin T.C. vatandaşı olma şartı da aranıyor. Diyanet bünyesine alınacak olan personellerin yaş sınırı da 18 ile 40 arasında olacak. Bunun yanında her kadro için kendi alanında şartlar bulunuyor. Bunun için adayların Diyanet’in resmî sitesinden başvuracakları kadro için detaylı bilgi alması gerekmektedir. Başvuru süreci başladığı için adayların ellerini çabuk tutması gerekmektedir. Sözleşmeli devlet personeli olmak isteyenler için bu tür alımlar devam etmektedir.