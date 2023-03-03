Diyanete koruma ve temizlik görevlisi olarak 80 kişi alınacak

PERSONEL ALIM ŞARTLARI

Diyanet İşlerine yapılacak olan 80 kişilik alım için adaylar lise ve ön lisans mezunları arasından yapılacak. Aynı zamanda bu adayların KPSS sınavından lise için P94, ön lisans mezunları için ise P93 puan türünden en az 50 puan ve üstü olmak gerekecek. Aynı zamanda alınacak olan sözleşmeli personellerin T.C. vatandaşı olma şartı da aranıyor. Diyanet bünyesine alınacak olan personellerin yaş sınırı da 18 ile 40 arasında olacak. Bunun yanında her kadro için kendi alanında şartlar bulunuyor. Bunun için adayların Diyanet’in resmî sitesinden başvuracakları kadro için detaylı bilgi alması gerekmektedir. Başvuru süreci başladığı için adayların ellerini çabuk tutması gerekmektedir. Sözleşmeli devlet personeli olmak isteyenler için bu tür alımlar devam etmektedir.