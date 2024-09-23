Diyarbakır'da belediyelerde işten çıkarılan işçilerden eylem

Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler için bir yandan eylem yaparken diğer yandan hukuki mücadele başlattıklarını belirtti.

Kurdukları eylem çadırında 89. günde olduklarını ifade eden Kahraman, şunları söyledi:

- Son olarak cuma günü Kayapınar Belediyesinden 37 kişi ile bugün aldığımız bilgiye göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden 10 kişi daha işinden atıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm belediyelerde bugün itibarıyla 441 kişi işten atıldı. Bu işten atmalar devam ediyor ama atılanların yerine de işçi alıyorlar. İşten atılanlar 7 yıllık, 9 yıllık işçiler, söyledikleri gibi seçimden 3 ay, 6 ay önce alınan işçiler değil. Biz bu işten atılmaların durdurulmasını talep ediyoruz.

Kahraman, işçiler işlerine geri dönene kadar eylem çadırında olmaya devam edeceklerini kaydetti.