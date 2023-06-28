Dmr Unlu Mamuller halka arz edecek
Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. halka arz olacağını duyurdu. Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. halka arzında toplamda 50,000,000 lot dağıtılacak.
Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. toplamda 50,000,000 lot dağıtacağını açıkladı. Dağıtılacak payların yüzde ''31,19''u halka açık olacak. Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. halka arzı ''A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek.
HALKA ARZ DETAYLARI
• Sermaye Artırımı : 50.000.000 Lot
FONUN KULLANIM YERLERİ
•%30 Mevcut üretim tesisinde yapılacak makine ve ekipman yatırımlarının finansmanı.
• %40 Mağazacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi.
•%30 İşletme sermayesi.
• DMR Unlu Mamulleri halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• DMR Unlu Mamulleri halka arzında payların yüzde 31,19'u halka açık olacaktır.
• DMR Unlu Mamulleri halka arzında toplamda 50,000,000 Lot dağıtılacak.
• DMR Unlu Mamulleri halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.
SATMAMA TAAHHÜDÜ
- 1 Yıl, İhraççı.
- 1 Yıl, Ortaklar
Kaynak: https://www.halkaarz.net/dmr-unlu-mamuller-halka-arz-edecek