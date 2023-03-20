Dofer Yapı halka arz edecek
Çelik hasır üretimi faaliyetlerini sürdüren Dofer Yapı, halka arz edecek. DOFER koduyla gerçekleşecek olan halka arzda, 17 milyon pay satışa sunulacak.
Halka arza Gedik Yatırım Menkul Değerler liderlik edecek olup, taslak izahnameye göre payların dağıtım şekli ise eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek.
Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin 41.750.000 TL’den 55.750.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 14.000.000 TL ve şirketin mevcut ortaklarından Mustafa Doğan’ın sahip olduğu 1.590.000 TL, Yağmur Doğan’ın sahip olduğu 690.000 TL, Mert Doğan’ın sahip olduğu 690.000 TL, ve Yasemin Doğan’ın sahip olduğu 30.000 TL olmak üzere toplamda 17.000.000 TL nominal değerli pay yılın ilk yarısında Borsa İstanbul’da işlem görmek üzere halka arz edilecek.
DOFER HALKA ARZ DETAYLARI
Satışa Sunulacak Lot Miktarı; 17.000.000
Halka Arz Yöntemi; Eşit dağıtım
Halka Arz Kodu; #DOFER
Fiyat İstikrarı Sağlayıcı İşlemler; Brüt halka arz gelirinin %20’lik kısmı ile 30 gün süreyle planlanıyor.
Yıllık çelik hasır üretim kapasitesi 90 bin ton olan Dofer Yapı’nın, Karabük Organize Sanayi bölgesinde 8780 metrekare kapalı, 21220 metrekare açık olmak üzere toplam 30000 metrekare fabrika sahası bulunuyor.
Dofer Yapı’nın faaliyet alanları; Çelik Hasır, Soğuk Çekme Çubuk, Boru Kanalet, Özel Prefabrik, Betonarme Yapı, Beton Trafo Merkezi Hasırı, Demir Ticareti ve Hazır Demir olarak biliniyor.
HALKA ARZ GELİRİNİN EN BÜYÜK KISMI, MAKİNE ALINMASI VE FABRİKA İNŞAATI İÇİN DEĞERLENDİRİLECEK
Dofer Yapı, halka arz gelirinin %45’lik kısmını makine alımı ve fabrika inşaatı için değerlendirecek.
Şirketin taslak izahnamesinde yer alan bilgilere göre, halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım alanları şöyle olacak;
%45’lik gelir kısmı ile; Yurt içi üretim kapasitesinin artırılması için ilave makine alınması, çatı güneş enerjisi yatırımı ve ilave fabrika inşaatının yapılması,
%35’lik gelir kısmı ile; İşletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması,
%20’lik gelir kısmı ile de, finansal borçların ödenmesi planlanıyor.
Kaynak: halkaarz.net