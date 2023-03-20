Dofer Yapı halka arz edecek

Halka arza Gedik Yatırım Menkul Değerler liderlik edecek olup, taslak izahnameye göre payların dağıtım şekli ise eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek.

Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin 41.750.000 TL’den 55.750.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 14.000.000 TL ve şirketin mevcut ortaklarından Mustafa Doğan’ın sahip olduğu 1.590.000 TL, Yağmur Doğan’ın sahip olduğu 690.000 TL, Mert Doğan’ın sahip olduğu 690.000 TL, ve Yasemin Doğan’ın sahip olduğu 30.000 TL olmak üzere toplamda 17.000.000 TL nominal değerli pay yılın ilk yarısında Borsa İstanbul’da işlem görmek üzere halka arz edilecek.