Doğal gaz ithalatında artış! EPDK son raporu açıkladı

Türkiye'nin ağustos ayına ait doğal gaz ithalatı ile ilgili veriler açıklandı. Buna göre, doğal gaz ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,74 artarak yaklaşık 3 milyar 892 milyon 530 bin metreküp oldu. En fazla ithalat 2 milyar 274 milyon 220 bin metreküple Rusya'dan yapıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Doğal gaz ithalatında artış! EPDK son raporu açıkladı
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) ağustosa ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu" yayımlandı. Böylece Türkiye'nin ağustos ayına ait doğal gaz ithalatı da belli oldu.

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,74 artarak yaklaşık 3 milyar 892 milyon 530 bin metreküp oldu. Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl ağustos ayında 3 milyar 681 milyon 350 bin metreküp seviyesindeydi.

Doğal gaz ithalatının 3 milyar 507 milyon 800 bin metreküpü boru hatlarıyla, 384 milyon 730 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Ağustosta en fazla doğal gaz ithalatı, 2 milyar 274 milyon 220 bin metreküple Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 742 milyon 240 bin metreküple Azerbaycan, 491 milyon 340 bin metreküple İran takip etti.

Bu dönemde, Cezayir'den 384 milyon 730 bin metreküp LNG ithal edildi.

KONUTLARDA DOĞAL GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 4,26 ARTTI

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi ağustosta yıllık bazda yüzde 3,61 artarak 3 milyar 382 milyon 620 bin metreküpe çıktı.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 5 artışla 1 milyar 47 milyon 520 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 9,4 azalarak 1 milyar 487 milyon metreküp oldu.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise ağustos yüzde 4,26 artarak 290 milyon 320 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 düşüşle yaklaşık 4 milyar 327 milyon 6 bin metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yaklaşık 4 milyar 68 milyon 490 bin metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 258 milyon 580 bin metreküpü ise LNG terminallerinde yer alıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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