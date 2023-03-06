Doğal gaz yardımı Mart 2023 ödemesi ne zaman? TC kimlik numarasına göre ödeme günleri

Kış aylarını yaşadığımız şu günlerde ailelerin doğal gaz faturları yüksek gelmeye devam ediyor. Vatandaşlara doğal gaz yardım ödemesinin yapılacağı tarih de merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen doğal gaz tüketim desteği ısıl harita baz alınarak veriliyor. 900 TL ve 2500 TL arasında ödeme yapılan doğal gaz yardımı ihtiyaç sahibi ailelere veriliyor. Şartlar arasında Türk vatandaşı olmak ve doğal gaz arzı yapılan bölgelerde oturmak gibi şartlar yer alıyor. Geçtiğimiz yılın son 3 ayı ile bu yılın ilk 3 ayında verilen doğal gaz yardım ödemesi Mart 2023'te ne zaman yatıyor?