Doğal gaz yardımı Mart 2023 ödemesi ne zaman? TC kimlik numarasına göre ödeme günleri
Doğal gaz yardım ödemeleri Mart 2023'te yatıyor. 900 TL ve 2500 TL arasında değişen doğal gaz desteği ödemesi alacak vatandaşlar tarihleri merak etmeye başladı. Bu yılın ilk ayında verilecek olan yardım ihtiyaç sahiplerine ve ısıl harita baz alınarak yapılıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen doğal gaz desteğinden yararlanmak için e-devlet'ten başvuru yapmak gerekiyor. Peki Doğal gaz yardımı Mart 2023 ödemesi ne zaman yatacak?
Kış aylarını yaşadığımız şu günlerde ailelerin doğal gaz faturları yüksek gelmeye devam ediyor. Vatandaşlara doğal gaz yardım ödemesinin yapılacağı tarih de merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen doğal gaz tüketim desteği ısıl harita baz alınarak veriliyor. 900 TL ve 2500 TL arasında ödeme yapılan doğal gaz yardımı ihtiyaç sahibi ailelere veriliyor. Şartlar arasında Türk vatandaşı olmak ve doğal gaz arzı yapılan bölgelerde oturmak gibi şartlar yer alıyor. Geçtiğimiz yılın son 3 ayı ile bu yılın ilk 3 ayında verilen doğal gaz yardım ödemesi Mart 2023'te ne zaman yatıyor?
DOĞAL GAZ YARDIM ÖDEMESİ MART 2023'TE NE ZAMAN YATIYOR?
Doğalgaz yardım ödemesi dönemsel ihtiyaç sahibi olup temek ihtiyaçlarını karşılayamadığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfın'ca belirlenen hanelere 900 TL ve 2500 TL arasında veriliyor.
Doğal gaz destek ödemelerinin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapıldığı biliniyor. Ödemenin yapılacağı numaralar, Mart ayında belli olacak.