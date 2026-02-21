Doğal gaz yönetmeliği değişti: 65 yaş üstüne güvence bedeli yok

BAĞLANTI BEDELİNE 6 TAKSİT VE KREDİ KARTI İMKANI

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte, bir defaya mahsus alınan ve ortalama 9 bin 755 TL olan doğal gaz bağlantı bedeli ödemelerinde mevcutta 3 olan taksit sayısı 6'ya yükseltildi. Aboneler bu bedeli kredi kartıyla ödeme imkanına kavuştu.

Aynı dağıtım bölgesi sınırları içinde farklı bir adrese taşınan müşterilerden de yeniden güvence bedeli talep edilmeyecek. Bu kişilerin mevcut aboneliklerinden doğan iade işlemleri tamamlandıktan sonra, ortaya çıkabilecek ek tutarlar yeni faturalara taksitli olarak yansıtılacak.