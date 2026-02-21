Doğal gaz yönetmeliği değişti: 65 yaş üstüne güvence bedeli yok
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle, doğal gaz abonelik işlemlerinde tüketici haklarını koruyan yeni kararlar alındı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Doğal gaz dağıtım ve müşteri hizmetlerindeki süreçleri hızlandırmayı ve tüketici haklarını güçlendirmeyi amaçlayan değişiklikle, abonelik işlemlerinde ödeme kolaylıkları ile dar gelirli vatandaşlara yönelik muafiyetler hayata geçirildi.
BAĞLANTI BEDELİNE 6 TAKSİT VE KREDİ KARTI İMKANI
Yönetmelik değişikliğiyle birlikte, bir defaya mahsus alınan ve ortalama 9 bin 755 TL olan doğal gaz bağlantı bedeli ödemelerinde mevcutta 3 olan taksit sayısı 6'ya yükseltildi. Aboneler bu bedeli kredi kartıyla ödeme imkanına kavuştu.
Aynı dağıtım bölgesi sınırları içinde farklı bir adrese taşınan müşterilerden de yeniden güvence bedeli talep edilmeyecek. Bu kişilerin mevcut aboneliklerinden doğan iade işlemleri tamamlandıktan sonra, ortaya çıkabilecek ek tutarlar yeni faturalara taksitli olarak yansıtılacak.
GÜVENCE BEDELİ KİMLERDEN ALINMAYACAK?
Yeni düzenlemeye göre, 65 yaş üstü muhtaç aylığı alanlar veya düzenli sosyal yardım almaya hak kazanan vatandaşlardan güvence bedeli istenmeyecek. Yönetmelikte, güvence bedeli alınmayacak aboneler şu şekilde sıralandı: "Ön ödemeli sayaç kullanan tüketicilerden, herhangi bir gerekçe ile abonelik esnasında güvence bedeli alınmamış abonelerden daha sonra aynı adres için yeni sözleşme yapılana kadar, ibadethaneler, cemevleri ve Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an eğitim ve öğretimine yönelik kurslar, 65 yaşını doldurmuş, kanun kapsamında aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin hak sahipliği verilen haneler için, hak sahibi adına yapılacak müşteriler..."
Aynı maddede bu uygulamanın istisnasına da yer verilerek, “Bu fıkra kapsamında güvence bedeli alınmamasına ilişkin hükümler, mevcut aboneliğin sona erdirilerek aynı gerçek veya tüzel kişi tarafından yeniden aynı adreste abonelik tesis edilmesi hâlinde uygulanmaz” denildi.
MEVCUT ABONELERİN GÜVENCE BEDELİ ÖDEMELERİ
Güvence bedelinin tahsilatında da esneklik sağlandı. Tüketiciler güvence bedelini peşin ödeyebilecekleri gibi, kredi kartına en az 6 eşit taksitle ve vade farksız olarak da ödeyebilecek. Yönetmelikte konuyla ilgili şu madde yer aldı: “Dağıtım şirketi, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, mekanik sayaç kullanan abonelerden, abonelerin tercihlerine göre nakit veya kredi kartına, peşin ya da taksitli olarak bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli tahsil edebilir. Güvence bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere tercihlerine göre güvence bedeli ödemesi için vade farksız en az 6 eşit taksit yapılacak.”
Eski düzenlemeye göre, güvence bedeli ödenmeden abonelik gerçekleştirilmişse şirketler sonradan abonelik bedeli talep edemiyordu. Eski yönetmelikte bu durum, “Herhangi bir gerekçe ile abonelik esnasında güvence bedeli alınmamış ise daha sonra aynı adres için yeni sözleşme yapılana kadar bu bedel talep edilemez.” ifadeleriyle yer alıyordu.
BİLDİRİMSİZ FESİH İŞLEMİ YAPILAMAYACAK
Aboneliğin sonlandırılması süreçlerine de yeni standartlar getirildi. Değişiklikle birlikte sözleşme iptali öncesinde müşteriye bildirim yapılması zorunlu kılındı. Maddeye göre aboneliğin feshi ancak şu şartla mümkün olacak: "Müşterinin dağıtım şirketine olan borcunu son ödeme tarihinden itibaren üç ay süre ile ödememesi halinde fatura borcundan dolayı sözleşmenin sona erdirileceğinin en az 3 iş günü önceden kısa mesaj, telefon, e-posta, adrese ihbarname, fatura altında bildirim ve benzeri yöntemlerden en az ikisi yoluyla haber verilmesi kaydıyla”
Yeni düzenleme kapsamında ilk abonelik sözleşmesi; iç tesisat proje onayı, gerekli belgelerin sunulması ve güvence bedelinin tahakkuku veya tahsilinin ardından imzalanacak. Aynı adreste yapılacak yeni aboneliklerde gaz açma işlemi, sözleşmenin yapılmasından itibaren 4 iş günü içinde, tesisat kontrolü sonrasında gerçekleştirilecek. Yetkili idareler tarafından hizmeti durdurulan adreslerde ise ilgili kurumdan yazılı uygun görüş alınmadan yeni sözleşme yapılamayacak.
Fatura okuma sürelerinde dağıtım şirketi kaynaklı bir kısalma meydana gelirse, ödeme süresi en az 25 gün olarak uygulanacak. Okuma süresinin uzaması halinde tüketim bedeli en az 4 taksitte ve vade farksız olarak tahakkuk ettirilecek. Tüketici talep ederse bu tutarı tek seferde ödeyebilecek ve ortaya çıkan finansman maliyetleri tarifelere yansıtılmayacak. Ayrıca faturalar, son ödeme tarihinden en az 10 gün önce müşteriye iletilecek ve ödeme süresi 5 iş gününden az olamayacak.