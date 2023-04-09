Doğal gaza indirim mi geliyor?
Yapılan açıklamalar sonrası vatandaşlar doğalgaz faturaları düşecek mi, doğal gaza indirim mi var, ne zaman gelecek sorularına yanıt aramaya başladı.
Doğalgaz faturaları düşecek mi, doğal gaza indirim var mı sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmakta. Karadeniz gazının BOTAŞ yoluyla sisteme kazandırılmasından sonra doğal gaza indirim bekleniyor. Vatandaşlar da doğalgaza indirim mi geliyor, yüzde kaç indirim olacak ve ne zaman sorularını yöneltmekte. İşte detaylar
KARADENİZ GAZI SİSTEME VERİLECEK
Sabah.com.tr'den Betül Usta'nın haberine göre dünyada yankı uyandıran ve rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküp, ekonomik değeri ise 1 trilyon doları aşan Karadeniz gazı 20 Nisan Perşembe günü Zonguldak Filyos'ta kurulan Doğal Gaz İşleme Tesisi ile karaya ulaştırılacak.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü proje kapsamında karada ve denizde yaklaşık 10 bin kişi mesai harcadı.
Denizin 2 bin 200 metre altından gelecek gazı ulusal şebekeye aktaracak BOTAŞ tesisleri de tamamlandı.
Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne borularla Karadeniz'in 170 kilometre açığından aktarılan doğal gaz, Filyos'ta işlendikten sonra 36 kilometrelik BOTAŞ hattına aktarılacak.
TPAO ve BOTAŞ boru hatları arasına kurulan Gaz Basıncı Düzenleme ve Ölçüm İstasyonu da (RMS) tamamlanırken, bu tesis doğal gaz işleme istasyonlarından veya depolama istasyonlarından orta basınçta gelen doğal gazı ihtiyaç duyulan basınca düşürme, ısıtma ve faturalama ölçümünü yapacak.
Ardından doğal gaz kontrollü bir şekilde dağıtılacak.
İstasyonda istenen basınca ayarlanan gaz, ardından şebekeye sunulacak.