Doğal gaza zam gelecek mi? Açıklama geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Doğal gaza bu kış zam gelmeyeceğini açıkladı. Bakan Bayraktar, "Muhtemelen bu kış fiyatlar değişmeyecek, üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Mert Sagit Mert Sagit
Doğal gaza zam gelecek mi? Açıklama geldi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik tüketimi aylık 417 kilovatsaate ulaşan abonelerin 1 Şubat itibarıyla sübvansiyon kapsamından çıkarılacağını belirterek, "Bu düzenleme, 42 milyon abonenin yalnızca yüzde 3'ünü etkileyecek" dedi.

Bayraktar, Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Elektrik ve doğal gaz ödemelerinde büyük destek sağlandığını vurgulayan Bayraktar, "Elektrik konusunda son birkaç aydır bahsettiğimiz değişiklik, şubat ayı itibarıyla başlıyor. Bazı abonelerin faturaları şubat içinde gelebilir, ancak asıl değişiklik 1 Şubat'tan itibaren başlayacak ve 1 Mart'ta faturalarla birlikte yansıyacak" dedi.

Bayraktar, 2023'te vatandaşlara doğal gaz ve elektrikte toplam 275 milyar lira, 2024'te ise 400 milyar lira civarında sübvansiyon sağlandığını belirterek, "Bu yıl da bütçede elektrik için 230 milyar lira, doğal gaz için ise 200 milyar liranın üzerinde bir rakam öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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