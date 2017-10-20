Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği tarafından, dağıtım şirketlerinin adrese dayalı kimlik paylaşımı sistemine ulaşabileceği bildirildi.

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneğinden (GAZBİR) yapılan açıklamada, TBMM’de yasalaşan Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması hakkındaki kanunla dağıtım şirketlerinin, İçişleri Bakanlığı tarafından kullanılan kimlik paylaşımı sistemine erişiminin mümkün hale geldiği belirtildi.



Uygulama sayesinde dağıtım şirketlerinin abonelik işlemlerinin hızlanacağı ifade edilen açıklamada, kaçak ve usulsüz olarak enerji kullanan kişilerin tespitini mümkün kılan düzenlemeyle kaçak enerji kullanımında da önemli azalma olacağı kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, doğalgaz dağıtım şirketlerinin kamu hizmeti niteliği taşıyan bir faaliyet yürüttüğünü vurgulayarak, "Özellikle son yıllarda doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla kaçak ve usulsüz doğalgaz kullanımında artış olduğunu görüyoruz. Doğalgaz dağıtım şirketlerinin adrese dayalı kimlik paylaşımı sistemine erişiminin sağlanabilmesiyle kaçak ve usulsüz doğalgaz kullanımı belirgin şekilde düşecektir.” değerlendirmesinde bulundu.



Uygulama sayesinde abonelik işlemlerinin de pratik hale geleceğini kaydeden Arslan, şu görüşlerini paylaştı:

“Dağıtım şirketlerinin sisteme erişiminin sağlanmasıyla abonelik işlemleri çok kısa sürede sonuçlandırılabilecek. Adres sorgulama işlemleri online olarak yürütülebileceği için dağıtım şirketlerinin işlem süreleri kısalacak ve müşteri memnuniyeti anlamında önemli bir aşama kaydedilmiş olacak. Enerji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ilçelere doğalgaz arzı projesi kapsamında yatırımlarımız devam ediyor. Hedefimiz tüm vatandaşlarımızın doğalgaz konforuna ulaşması. Doğalgaz kullanımının yaygınlaşması sayesinde hava kirlilik değerlerinde ciddi gerilemeler sağlanacaktır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüterek şirketlerimizin altyapılarını hızlı şekilde adrese dayalı kimlik paylaşımı sistemi ile entegre edeceğiz.”