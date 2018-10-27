Türkiye'nin doğalgaz ithalatı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,4 azalarak 3 milyar 35 milyon metreküpe geriledi. Depolardaki doğalgaz stok miktarı ise arttı.

Doğalgaz ithalatı azaldı, stoklarda ise artış oldu.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2018 Ağustos Ayı Doğalgaz Sektör Raporu" yayımlandı.



Buna göre; Geçen yıl ağustos ayında 4 milyar 16 milyon metreküp doğalgaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 24,4 azalarak 3 milyar 35 milyon metreküpe düştü.



Toplam ithalatın 2 milyar 588 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 447 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri aracılığıyla yapıldı.



Bu yıl ağustos ayında en fazla doğal gaz 1 milyar 465 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi 636 milyon metreküple Azerbaycan ve 487 milyon metreküple İran izledi. İthalatın kalanı Cezayir ve Katar'dan yapıldı.



Ağustosta doğal gaz tüketimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,4 azalarak 2 milyar 929 milyon metreküp oldu.



Bu dönemde en çok doğal gaz tüketimi 1 milyar 557 milyon metreküple dönüşüm ve çevrim sektöründe gerçekleşti.



Ağustosta doğalgaz ihracatı yapılan tek ülke ise Yunanistan oldu.



ulusal.com.tr