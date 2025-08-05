Doğalgazda yeni dönem! Kademeli fatura geliyor, illere göre fiyat farkı uygulanacak

HER İL İÇİN AYRI TARİFE

Ekonomim'e göre, yeni sistemle birlikte Türkiye genelinde şehirler arasında doğalgaz maliyetlerinde önemli farklılıklar oluşacak. Bakanlık, 81 ildeki enerji kullanım bedellerini inceleyerek her biri için ayrı bir fiyatlandırma tablosu hazırlayacak. Böylece aynı miktarda doğalgaz tüketen iki farklı ildeki vatandaş, farklı tutarlarda fatura ödeyebilecek.