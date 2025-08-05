Doğalgazda yeni dönem! Kademeli fatura geliyor, illere göre fiyat farkı uygulanacak

Elektrik faturalarındaki kademeli tarife sisteminden sonra benzer bir uygulama doğalgazda da devreye alınıyor. Yeni düzenleme ile her il için ayrı kota ve fiyatlandırma yapılacak, sübvansiyon desteği ise kademeli olarak çekilecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Doğalgazda yeni dönem! Kademeli fatura geliyor, illere göre fiyat farkı uygulanacak - Resim: 1

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yılın başında elektrik faturalarında başlattığı "maliyet esaslı kademeli tarife" sistemini, bu kez doğalgaz faturaları için uygulamaya hazırlanıyor.  

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Doğalgazda yeni dönem! Kademeli fatura geliyor, illere göre fiyat farkı uygulanacak - Resim: 2

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, yeni düzenleme kapsamında doğalgaz kullanımına da kademe sınırlaması getirilecek.

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Doğalgazda yeni dönem! Kademeli fatura geliyor, illere göre fiyat farkı uygulanacak - Resim: 3

HER İL İÇİN AYRI TARİFE

Ekonomim'e göre, yeni sistemle birlikte Türkiye genelinde şehirler arasında doğalgaz maliyetlerinde önemli farklılıklar oluşacak. Bakanlık, 81 ildeki enerji kullanım bedellerini inceleyerek her biri için ayrı bir fiyatlandırma tablosu hazırlayacak. Böylece aynı miktarda doğalgaz tüketen iki farklı ildeki vatandaş, farklı tutarlarda fatura ödeyebilecek.

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Doğalgazda yeni dönem! Kademeli fatura geliyor, illere göre fiyat farkı uygulanacak - Resim: 4

SOĞUK İLLERE YÜKSEK KOTA, ILIMAN BÖLGELERE DÜŞÜK KULLANIM SINIRI

Düzenleme kapsamında kış aylarının daha sert geçtiği iller için daha yüksek bir doğalgaz kotası belirlenmesi, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde ise daha düşük kota uygulanması planlanıyor.

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Doğalgazda yeni dönem! Kademeli fatura geliyor, illere göre fiyat farkı uygulanacak - Resim: 5

Böylece doğalgazın zorunlu ihtiyaç olarak daha fazla kullanıldığı soğuk bölgelerde hane halkının daha fazla tüketim hakkı olacak. Ilıman bölgelerde ise düşük tüketim limiti uygulanacak.

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Doğalgazda yeni dönem! Kademeli fatura geliyor, illere göre fiyat farkı uygulanacak - Resim: 6

Daha önce yıllık 5 bin kilovatsaatlik elektrik tüketimini aşan kullanıcılar için fiyatların iki katına çıkmasıyla birlikte kamuoyunda büyük yankı uyandıran kademeli tarife sistemi, şimdi doğalgaz faturalarına da yansıyacak. Bu da, belirlenen kota aşıldığında doğalgaz birim fiyatlarının ciddi oranda artacağı anlamına geliyor.

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Doğalgazda yeni dönem! Kademeli fatura geliyor, illere göre fiyat farkı uygulanacak - Resim: 7

Enerji politikalarında yaşanan bu dönüşümle birlikte, elektrik ve doğalgaz faturalarında devletin sağladığı sübvansiyon desteği de kademeli olarak geri çekiliyor. Bu değişiklikle birlikte vatandaşların enerji tüketiminde daha dikkatli ve kontrollü davranması bekleniyor.  

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