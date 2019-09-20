Doğan Holding, D Yatırım Bankası Anonim Şirketi kuruluşuna izin almak için bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başvuruda bulunduğunu açıkladı

Doğan Holding, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yatırım bankası kuruluş başvurusu yaptığını açıkladı.



Yapılan açıklamada şunlar denildi:



"Şirketimiz, 'D Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin kuruluşuna izin almak üzere bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunmuştur.



Yatırım bankacılığı alanında faaliyet gösterecek ve 150.000.000 Türk Lirası başlangıç sermayesi ile kurulması planlanan D Yatırım Bankası A.Ş.'de, Şirketimiz kurucu ortak sıfatı ile 149.998.636 Türk Lirası tutarında sermaye payına sahip olacaktır."



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