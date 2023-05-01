Doğan Holding'den (DOHOL) temettü açıklaması

Yapılan açıklamada 30.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarının İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 18.04.2023 tarihinde tescil edildiği belirtildi.

Açıklanan karar ile birlikte 2022 yılı kârından 31 Mayıs tarihinde pay başına brüt 0,0726039 TL, net 0,0653435 TL nakit temettü ödenmesi kararı da resmen tecil edilmiş oldu.