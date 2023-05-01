Doğan Holding'den (DOHOL) temettü açıklaması
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildiride Genel Kurul kararlarının tesciline ilişkin şirket tarafından açıklama yapıldı. Açıklanan karar ile birlikte temettü ödenmesi kararı vurgulandı.
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) KAP'a yaptığı açıklama ile yatırımcısını bilgilendirdi.
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildiride Genel Kurul kararlarının tesciline ilişkin şirket tarafından açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada 30.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarının İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 18.04.2023 tarihinde tescil edildiği belirtildi.
Açıklanan karar ile birlikte 2022 yılı kârından 31 Mayıs tarihinde pay başına brüt 0,0726039 TL, net 0,0653435 TL nakit temettü ödenmesi kararı da resmen tecil edilmiş oldu.
DOĞAN HOLDİNG FAALİYETİ NEDİR ?
Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri veriyor:
- Doğan Holding veya Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., iş dünyasına ilk adımlarını, Aydın Doğan’ın 1959 yılında Mecidiyeköy Vergi Dairesi’ne kaydolması ve 1961’de otomotiv alanında ilk şirketini kurması ile atan şirket. Aydın Doğan tarafından 1980 yılında kurulmuştur.
- Enerji, demir-çelik sanayisi, akaryakıt, otomotiv, finans, gayrimenkul ve eğlence sektörlerinde faaliyet gösteren İstanbul merkezli bir holdingtir. Uzun yıllar öncülük ettiği medya sektöründen 2018'de çekilmiştir.
Kaynak: Halkaarz.net